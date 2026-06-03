Ο Βασίλης Σπανούλης φέρνει στον Άρη τον MVP των τελικών του Eurocup Άνταμ Μοκόκα

Ο Άρης Betsson, μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, αρχίζει να ρίχνει τις πρώτες μεταγραφικές “βόμβες” του, κλείνοντας τον MVP των τελικών του Eurocup, Άνταμ Μοκόκα.

Ο Άρης Betsson βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Άνταμ Μοκόκα (28, 1.96μ). Ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ κατέκτησε το Eurocup με την Μπουργκ και ήταν ο ΜVP των τελικών με την Μπεσίκτας.

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Είχε κατά μέσο όρο στη διοργάνωση 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, 1.1 κλέψιμο και 15.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 21 αναμετρήσεις.



Στους τελικούς απέναντι στην Μπεσίκτας, ο Μοκόκα είχε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στην πρώτη αναμέτρηση και double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ στη δεύτερη.

Οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν στην κατάκτηση του Eurocup τη νέα σεζόν, για να αγωνιστούν τα επόμενα χρόνια στην Euroleague.