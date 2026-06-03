Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το ασύλληπτο τρίποντο του Παπανικολάου πίσω από το κέντρο

Φοβερό buzzer beater τρίποντο από τον αρχηγό του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Παπανικολάου
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι με ένα απίθανο τρίποντο του πίσω από το κέντρο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έχοντας προβάδισμα 4 πόντων (21-17).

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να χτίσουν μία μικρή διαφορά με ένα ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο από τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν κλεισμένος από δύο αντιπάλους, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι των πράσινων με ένα πεταχτάρι κάτω από το κέντρο του γηπέδου.

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Αθλητικά
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