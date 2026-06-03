Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και στη Φινλανδία

Αυτή ήταν η 21η φορά στην καριέρα του που ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος
O Εμμανουήλ Καραλής
O Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, δίνοντας συνέχεια στις υψηλές πτήσεις και στο μίτινγκ της Φινλανδίας.

Για 21η φορά στην καριέρα του, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια. Αυτή ήταν η 19η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε αρχικά τα 5.60μ, μετά τα 5.82μ και στη συνέχεια τα 6.00μ όλα με την πρώτη χωρίς να δυσκολευτεί.

Στη συνέχεια, δοκίμασε τρεις φορές να περάσει τα 6.10μ. αλλά δεν τα κατάφερε.

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Αθλητικά
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