Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο συγκινητικό βίντεο για το Eurobasket – «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε ένα νέο βίντεο για την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο Eurobasket.

Ο τίτλος του βίντεο που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η φράση: «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».

Το βίντεο ξεκινάει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώνει πως «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ».

Έχει πλάνα από τις εμφανίσεις του στο Eurobasket, αλλά και τη φράση που είχε πει στη συνέντευξη τύπου μετά τον κερδισμένο μικρό τελικό: «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έβαλε και τη δήλωση Σπανούλη για τον ίδιο: «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ»

«Αν είσαι σε θέση να κάνεις χαρούμενους 12 εκατομμύρια Έλληνες και να μπορείς να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου» ακούγεται στη συνέχεια του βίντεο που ολοκληρώνεται με τα κλάματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας.