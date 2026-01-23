Γιάννης Μπουρούσης: Αχ, θα αρχίσουν τα φλερτ οι κόρες μου και θα είμαι κάπου κρυμμένος και θα τις παρακολουθώ

Η Ολυμπιονίκης, Όλγα Βασδέκη, ανέλαβε να παρουσιάσει από αυτό το Σάββατο (24.01.2026) την εκπομπής “Μαμά-δες” στην ΕΡΤ1 και μεταξύ των καλεσμένων της είναι ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο του ως πατέρας.

Έχοντας τρεις κόρες, ο Γιάννης Μπουρούσης μίλησε για το ρόλο του πατέρα και απάντησε με χιούμορ, σε ερώτηση για το τι θα κάνει όταν τα παιδιά του αρχίσουν τα φλερτ και τις εξόδους.

“Έχω τρία κορίτσια… Όταν ξεκινήσουν τα φλερτ, θα αγριέψω! Θα είμαι κάπου κρυμμένος χωρίς να το ξέρουν παρόλο που είμαι ψηλός. Πάντα θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά και πάλι όσο κι αν τα προσέξεις, θα νιώθουν μια πίεση, το οποίο μπορεί να βγει αρνητικότητα.

Δηλαδή, αν υποψιαστεί μία κόρη μου σε πέντε χρόνια ότι βγήκε έξω κι εγώ ο χαζομπαμπάς θέλω να την ελέγξω ή να δω πού είναι, που θα πάει, σε ποιο κλαμπ, σε ποιο μπαρ ότι μπορεί να την παρακολουθώ, μπορεί να γυρίσει σε αρνητικότητα αυτό” ανέφερε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.