Γιάννης Βρούτσης: «Δεσμεύτηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ για το Καυτανζόγλειο, γήπεδο στολίδι στη Μίκρα για τις Εθνικές Ομάδες»

Ο Αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μίλησε για τις προσπάθειες που γίνονται για τον εκσυγχρονισμό των γηπέδων στη συμπρωτεύουσα, με το Καυτανζόγλειο, το Αλεξάνδρειο και το κλειστό της Μίκρας στο προσκήνιο.

Σε δηλώσεις του για τις εξελίξεις στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι έχουν βρεθεί χρήματα για το Καυτανζόγλειο, αλλά και για τη Μίκρα, όπου και αναμένεται να γίνει ένα νέο γήπεδο κυρίως για τις εθνικές ομάδες.

Οι δηλώσεις του Βρούτση

“Είναι πολλά τα γεγονότα για τα οποία βρίσκομαι (σ.σ. στη Θεσσαλονίκη). Εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό την Εθνική μας ομάδα, για την οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να φύγουμε με χαμόγελα σήμερα από το Αλεξάνδρειο. Καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα δοκιμάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα είναι και μια μέρα δημιουργική, καθώς πριν από λίγο ανακοινώσαμε μια μεγάλη είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση είναι ότι καταβάλλαμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ακόμη αθλητικό έργο έργο στη Θεσσαλονίκη.

Το κλειστό Μίκρα 4, το οποίο είναι στοιχειωμένο σήμερα, εγκαταλελειμμένο 21 χρόνια. Με τα χρήματα που δίνουμε μαζί με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – ξεκινά η διαδικασία από σήμερα που μπήκαν οι υπογραφές – θα μετατραπεί σε ένα στολίδι, σπίτι του μπάσκετ, όπως έχουμε δεσμευτεί, κυρίως για τις Εθνικές ομάδες του μπάσκετ. Αυτά είναι ευχάριστα γεγονότα. Και σε λίγο έχουμε και συνάντηση με τον Άρη, όπως στηρίζουμε κάθε ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη”.

Για το Αλεξάνδρειο: “Για το ζήτημα του Αλεξανδρείου ξέρετε πολύ καλά ότι έχω τοποθετηθεί. Όπως για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες για πολλά χρόνια δεν πήραν αυτό που τους ανήκει, σήμερα είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και όλες οι άλλες ομάδες είναι εδώ σε μία ανοιχτή συζήτηση για να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν και θα είμαι δίπλα τους. Στην διοίκηση του Άρη ήδη μέχρι τώρα έχουμε δώσει ό,τι έχει ζητήσει μέσα στο Αλεξάνδρειο, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε πραγματικότητα”.

Για το Καυτανζόγλειο: “Το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα έπεται του πιο κρίσιμου ερωτήματος. Υπάρχουν χρήματα για το Καυταντζόγλειο; Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ήδη το έχουμε ανακοινώσει, ότι 11 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν στη Διαύγεια και δεσμεύτηκαν υπέρ του Καυτανζογλείου. Το Καυτανζόγλειο θα γίνει μετά από 50 και πλέον χρόνια, που δεν είχε ούτε άδεια, ούτε πυροπροστασία, σήμερα ανοίγει τις πόρτες του, έχει υποδεχθεί τον Ηρακλή, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει. Σε πλήρη λειτουργία 27.500 θέσεις. Έτσι μπορεί να ικανοποιήσει και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Και με τα 11 εκατομμύρια ευρώ το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινάει τα έργα που θα του αλλάξουν την όψη για να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας”.