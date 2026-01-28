Αθλητικά

Γιάννης Βρούτσης για την τραγωδία του ΠΑΟΚ: «Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα για διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων»

Ενδεχόμενο διακοπής πρωταθλημάτων άφησε ανοιχτό ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού
Ο Γιάννης Βρούτσης
Ο Γιάννης Βρούτσης στη Βουλή (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, έχει “παγώσει” το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διακοπή των πρωταθλημάτων.

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί κανονικά αύριο (29/01/26) κόντρα στη Λιόν, αφού η UEFA δεν έκανε δεκτό σχετικό αίτημα για αναβολή, αλλά ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε στην ΕΡΤ, πως το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει τις διοργανώτριες αρχές στο συγκεκριμένο θέμα.

Ήδη έχει αναβληθεί επίσημα το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson από την GBL, με τον Βρούτση να τονίζει χαρακτηριστικά ότι «το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανωτριών αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων».

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα».

