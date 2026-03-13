Γιάννης Βρούτσης και Ζόραν Γκάιτς υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Σερβίας στον αθλητισμό

Η Ελλάδα επισφράγισε μία διαχρονική σχέση φιλίας με τη Σερβία με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, μετά τις συνομιλίες του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση με τον Ζόραν Γκάιτς.

Ο Γιάννης Βρούτσης μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες τόνισε: «Η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται με δεσμούς ειλικρινούς φιλίας, ιστορικής εγγύτητας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι σχέσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν μεταφράζονται σε ουσιαστικές συνεργασίες με θετικό αποτύπωμα για τις κοινωνίες μας. Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί γέφυρες με διάρκεια.

Με τον φίλο Υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, Ζόραν Γκάιτς, μας συνδέει και μια ανθρώπινη σχέση που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την πρόσφατη συνάντησή μας στο Βελιγράδι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα, έχει ζήσει έντονα τον ελληνικό αθλητισμό και έχει προσφέρει τα μέγιστα!

Ξέρω πως αισθάνεται τη χώρα μας σαν δεύτερη πατρίδα. Κλείσιμο Το Μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα δίνει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με προοπτική, περιεχόμενο και ουσία. Ελλάδα και Σερβία προχωρούν μαζί και στον αθλητισμό, με κοινές αξίες, κοινό όραμα και βαθιά πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει πιο κοντά τους λαούς».

Από την πλευρά του ο Υπουργός αθλητισμού της Σερβίας δήλωσε: «Νιώθω μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στο Υπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδας, μαζί με τον ομόλογό μου, Γιάννη Βρούτση, για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού, μεταξύ των χωρών μας. Η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς, μακρά φιλία και κοινές αξίες.

Είναι δύο λαοί που έχουν μοιραστεί σημαντικές στιγμές και αποκτούν πια ακόμη έναν θεσμικό δεσμό, με επίκεντρο τον αθλητισμό, που τόσο βαθιά ενώνει τους ανθρώπους. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη σπουδαία στιγμή σε όλους τους Σέρβους αθλητές και προπονητές που εργάστηκαν στην Ελλάδα, άφησαν το δικό τους αποτύπωμα και προσέφεραν ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό.

Η παρουσία και η πορεία τους αποτέλεσαν μια ξεχωριστή γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Νιώθω πολύ χαρούμενος, διότι για μένα η Ελλάδα δεν είναι μια ξένη χώρα. Είναι ένας τόπος με τον οποίο με συνδέουν βαθιά βιώματα, δυνατές αναμνήσεις και αληθινά αισθήματα».

Το τετραετές Μνημόνιο, με αυτόματες ισόχρονες ανανεώσεις, ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας σε πεδία όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η αθλητική εκπαίδευση, η αθλητιατρική, η ακεραιότητα των διοργανώσεων, η προστασία των νέων, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών, ο αθλητισμός για άτομα με αναπηρία, οι αθλητικές υποδομές, ο αθλητικός τουρισμός, ενώ ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ των εθνικών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Επιτροπών.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι ο Ζόραν Γκάιτς δεν είναι μια απλή πολιτική προσωπικότητα για την Ελλάδα, αλλά ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της αθλητικής του καριέρας με τη χώρα μας, καθώς έχει βρεθεί ως προπονητής βόλεϊ στις ομάδες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Ορεστιάδας και του Άρη.

Ως ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του παγκόσμιου βόλεϊ (έχει κατακτήσει δύο Ολυμπιακά μετάλλια με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, ένα χρυσό και ένα ασημένιο), έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα και στα ελληνικά γήπεδα, με παρουσία σε Ολυμπιακό, Άρη και Ορεστιάδα από το 1993 έως και το 2001.

Στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας των δύο χωρών παρόντες ήταν ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ, Γιώργος Καραμπέτσος, ενώ τη σερβική αποστολή αποτέλεσαν οι Μάρκο Κέσελι (υφυπουργός Αθλητισμού), Ούρος Πριμπίτσεβιτς (υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα διεθνούς συνεργασίας), Νίκολα Νεντελίκοβιτς (Πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα), Ντέγιαν Μάτσκοβιτς (Πρεσβευτής σύμβουλος της Πρεσβείας της Σερβίας).

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ