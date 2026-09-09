ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης 3-0: Άνετη νίκη των Κρητικών και πρώτο τρίποντο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΟΦΗ κέρδισε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης και πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με επιβλητική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Νέστος Χρυσούπολης κατάφερε για ένα ημίχρονο να κρατήσει στο μηδέν τον ΟΦΗ, ρίχνοντας το ρυθμό, όμως οι παίκτες του Χρήστου Κόντη στην επανάληψη έπαιξαν το ποδόσφαιρό τους και πανηγύρισαν μία πολύ σημαντική νίκη στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο Τιάγκο Νους άνοιξε το σκορ στο 54′, μετά από ασίστ του Γιάννη Αποστολάκη, και ο Γκονθάλεθ οκτώ λεπτά αργότερα «καθάρισε» τη νίκη των Κρητικών στο Παγκρήτιο, εκμεταλλευόμενος την τελική πάσα του Νους.

Ο Θεοδοσουλάκης στο 65′ βγήκε στον ανοιχτό χώρο και με υπέροχο τελείωμα κρέμασε τον Αστρά για να διαμορφώσει το τελικό 3-0 του αγώνα.

Ο ΟΦΗ έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και αυτή τη στιγμή έχοντας ματς περισσότερο είναι στην δεύτερη θέση, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης είναι στην τελευταία θέση μετά και τη δεύτερη ήττα του στη διαδικασία.