Ο Κόρι Τζόσεφ έχρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα κορυφαίο προπονητή της Euroleague – Η θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη λίστα του

Η Euroleague είναι πολύ κοντά στο πρώτο τζάμπολ της και ήδη τα social media έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο Κόρι Τζόσεφ του Ολυμπιακού κλήθηκε να βγάλει την κορυφαία δεκάδα προπονητών και φυσικά τοποθέτησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην πρώτη θέση.

Ο Κόρι Τζόσεφ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα έχοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση της Euroleague και γι’ αυτό παρέμεινε και φέτος στο ρόστερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

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Η διοργάνωση έβαλε τον πρώην NBAer να βάλει σε σειρά τους 10 κορυφαίος προπονητές και μετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα που δεδομένα θα έπαιρνε την πρώτη θέση στη λίστα του, τοποθέτησε 2ο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και 3ο τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Cory Joseph took his time trying out our new TikTok filter: blind-ranking EuroLeague coaches pic.twitter.com/31HJJVw8li — EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2026

Ο Καναδός γκαρντ μετά την αποχώρηση του Γουόκαπ αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο πίσω από τους Μοντέρο και ΜακΙντάιρ στο «1» του Ολυμπιακού.