Γιαννούλης Λαρεντζάκης για το παιχνίδι με τη Φινλανδία: «Θα παλέψουμε για το μετάλλιο στο μικρό τελικό του Eurobasket 2025»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής μπάσκετ από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket με 94-68, μίλησε για τα λάθη της Ελλάδας στην αναμέτρηση, αλλά και το μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ηττήθηκε από την Τουρκία με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να έχει 3 πόντους σε 9 λεπτά συμμετοχής και σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση να ξεκαθαρίζει πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση με τη Φινλανδία την Κυριακή (14/09/25, 17:00, Newsit.gr)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη

Για τα συναισθήματα του μετά την ήττα: «Σίγουρα με στεναχώρησε η ήττα. Η Τουρκία μπήκε πολύ πιο έτοιμη από εμάς, ο Οσμάνι έκανε μάλλον το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Δεν μπορέσαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να ματσάρουμε την ενέργεια και την επιθετικότητα που είχαν στο παιχνίδι τους. Χάσαμε, αλλά πρέπει να παλέψουμε για να μπούμε στη ζώνη των μεταλλίων που ήταν ο στόχος από την αρχή».

Για τον επόμενο αγώνα με τη Φινλανδία: «Εννοείται είναι ένας αγώνας για μετάλλιο, είναι σαν τελικός. Θέλουμε να πάρουμε μετάλλιο είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα δεν ήμασταν έτοιμοι και η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν παίζουμε μόνοι μας αλλά από εκεί και πέρα πρέπει η στεναχώρια αυτή να περάσει γιατί την Κυριακή πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, με τρομερή ενέργεια για να καταφέρουμε να μπούμε στα μετάλλια».