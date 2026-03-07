Γιαντράν – Παναθηναϊκός 22-22: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα πόλο του τριφυλλιού στα προημιτελικά του Euro Cup

Την ιστορική πρόκριση του στα προημιτελικά του LEN Euro Cup πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα πόλο του τριφυλλιού πήρε την ισοπαλία στη διαδικασία των πέναλτι (22-22) και σε συνδυασμό με τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε στους 8 με συνολικό σκορ 33-32.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεφύγει ποτέ στο σκορ. Στο τέταρτο οκτάλεπτο κρατούσε την πρόκριση στα χέρια του, ωστόσο δέχθηκε ένα γκολ στο φινάλε (18-17) και το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι.

Η ρωσική ρουλέτα ξεκίνησε πολύ άσχημα για τους «πράσινους». Ο Γκιουβέτσης έχασε το πέναλτι, αλλά δύο εκτελέσεις αργότερα είδε το πέναλτι του Χόλοντ να αποκρούεται από τον Βάινμπεργκ. Οι δύο ομάδες συνέχισαν με εύστοχες εκτελέσεις με τον Γκιουβέτση στη δεύτερη εκτέλεσή του να ισοφαρίζει σε 22-22.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έπιασε και το πέναλτι του Καλατράβα, χαρίζοντας την πρόκριση στο τριφύλλι στα προημιτελικά του LEN Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3 / πεν. 4-5.

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 7, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 4, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 3, Λάζιτς, Σλάντοβιτς, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 5, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.