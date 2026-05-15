Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό: «Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή»

O Παναθηναϊκός απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στην έδρα του, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα ανασύνταξης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να μιλάει στον γάτο του και αρχικά έκανε αναφορά στον μήνα Μάιο, θυμίζοντας τις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει και την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό.

Ο ισχυρός άνδρας των “πρασίνων” μίλησε για την… επόμενη ημέρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης, δείχνοντας έτσι πως ο στόχος πλέον είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

“Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες. Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε” ανέφερε ο κ. Γιαννακόπουλος.