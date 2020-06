Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αποχαιρέτησε την Φενέρμπαχτσε, που πλέον ψάχνει να βρει το νέο της τεχνικό. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εμφανίζεται να αποτελεί το μεγάλο της στόχο. Στο… κάδρο φαίνεται πως βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι ο μεγάλος στόχο της Φενέρμπαχτσε, για να καθίσει στον πάγκο της ομάδας, με τον Ουφούκ Σαρίτσα να αποτελεί μια εναλλακτική λύση.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ούρμπονας, ο Γιασικεβίτσιους φαίνεται πως είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε. Πάντως, όπως σημειώνεται, ο ίδιος περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας το… βλέμμα του στην Μπαρτσελόνα.

Τα “σενάρια” τον στέλνουν στον πάγκο των Καταλανών, σε περίπτωση που οι “μπλαουγκράνα” δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Ok, so this is what I’ve heard about Sarunas Jasikevicius situation recently:



– Saras is in advanced talks with Fenerbahce.

– However, he is waiting for ACB season-ending, because if Barca fails, he might get the job.

– Chances of him leaving Zalgiris are higher than expected.