Γιώργος Γιακουμάκης: Οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ για τον Έλληνα επιθετικό

Τα τυπικά απομένουν για να φορέσει τη φανέλα του “δικέφαλου του Βορρά”
Ο Γιώργος Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης (ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση που υπήρξε από τον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικείς τα βρήκαν με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του διεθνή ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος από το συμβόλαιο του Γιώργου Γιακουμάκη.

Στο deal φαίνεται πως μπαίνει και ρήτρα αγοράς του παίκτη, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

