Γιώργος Κουγιουμτσίδης: «Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου»

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είναι το φαινόμενο της ελληνικής πάλης. Ο νεαρός πρωταθλητής έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής στα χρονικά του αθλήματος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών.

Από το Ναδίρ των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ζενίθ του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ξεπέρασε το αρνητικό αποτέλεσμα του Παρισίου και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της πάλης.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία και η τεράστια επιτυχία του είχε ανάλογη απήχηση.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου η απογοήτευση ήταν τόσο έντονη που σκεφτόταν να σταματήσει, έως την στιγμή της απόλυτης δόξας με το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Γιώργο Κουγιουμτσίδη συναντήθηκες με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Ποιες είναι οι εντυπώσεις που αποκόμισες;

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. υπουργό που μας προσκάλεσε στο Υπουργείο. Εγώ κι ο προπονητής μου, μείναμε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση. Ειλικρινά το νιώθω ότι ο υπουργός και το κράτος είναι δίπλα μας στον δρόμο μας προς το Λος Αντζελες και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά».

Το γεγονός ότι ακούς τον κ. Βρούτση να λέει ότι θα σε υποστηρίξει σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο;

«Σίγουρα, μου δίνει ένα μεγάλο κίνητρο. Βλέπω την αναγνώριση, βλέπω την προσπάθειά μου πιάνει τόπο και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος».

Η αγάπη του κόσμου που δέχθηκες ήταν τεράστια. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε όλους αυτούς που χάρηκαν με την επιτυχία σου;

«Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που με στήριξε, που ήταν στις κερκίδες ή από το σπίτι του ή για τα πολλά μηνύματα που μου έστειλαν. Συγκινούμαι όταν βλέπω μικρά παιδιά ή μεγάλα να χαίρονται με την επιτυχία μου».

Τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου ήταν η χειρότερη ημέρα της καριέρας σου. Τώρα με το χαμόγελο στα χείλη ζεις την καλύτερη ημέρα της ζωής σου. Το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάς;

«Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ψυχολογικά η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Με βοήθησε πολύ η οικογένειά μου και ο προπονητής μου να ξεπεράσω αυτή την ήττα και να γυρίσω πιο δυνατός. Με μεγαλύτερη εμπειρία και να κατακτήσω το παγκόσμιο πρωτάθλημα., που με έφερε πίσω ξανά στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Επομένως αυτό είναι το μήνυμά σου; Οτι όσο και να μην πηγαίνουν τα πράγματα όπως θέλεις, να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου;

«Ακριβώς. Το ηθικό του καθενός δεν πρέπει να πέφτει, ότι κι αν συμβαίνει. Θα πρέπει να σηκώνει το κεφάλι ψηλά και να κυνηγάει τους στόχους του».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη:

«Είμαστε δίπλα στον Γιώργο. Θα είμαστε δίπλα του μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά. Σήκωσες την ελληνική σημαία ψηλά και έκανες τους Ελληνες υπερήφανους. Θέλουμε να είσαι το εθνικό σύμβολο, αυτού του αρχαίου αθλήματος και να γίνεις ο μπροστάρης εδώ στην Ελλάδα. Το μήνυμα πέφτω και σηκώνομαι, είναι το μήνυμα του αθλητισμού. Ο Γιώργος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες έως το χρυσό στο Παγκόσμιο το αποδεικνύει στην πράξη».