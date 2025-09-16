Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης επέστρεψε στην Ελλάδα και αποθεώθηκε

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο στο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025), κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γράφοντας έτσι το όνομά του με χρυσά γράμματα στην κορυφή του αθλήματος.

Ο 23χρονος επικράτησε στον τελικό του Αμερικανού Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο! Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.

Ένα 24ωρο μετά, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Φίλοι, συγγενείς, αλλά και κόσμος που είχε συγκεντρωθεί τον υποδέχτηκαν με λουλούδια και αγκαλιές!

“Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!”, γράφει το πανό που κρατούσαν φίλοι του.