Γιώργος Μπαρτζώκας: «Επιστρέφουμε στη φυσιολογική μας κατάσταση, κάναμε πολλά λάθη στο τέλος»

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στη Euroleague κόντρα στην Μπολόνια με 97-94 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ανακουφισμένος, αφού οι παίκτες του έκαναν πολλά λάθη, που πήγαν να στοιχίσουν στο φινάλε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη φυσιολογική του κατάσταση και ότι όλα λειτουργούν σωστά αυτή τη στιγμή στην ομάδα μέσα στο παρκέ. Τα λάθη στο φινάλε ήταν πολλά όπως ο ίδιος είπε, όμως η νίκη ήταν πολύ σημαντική για τους ερυθρολεύκους.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού σε αυτού του είδους τα παιχνίδια: «Ναι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και επιστρέφουμε στη φυσιολογική μας κατάσταση. Παίζουμε όλοι μαζί, δουλεύουμε σωστά, γυρίζουμε την μπάλα και βρίσκουμε τον ελεύθερο παίκτη. Βέβαια, το τελευταίο δεκάλεπτο δεν μας πήγε πολύ καλά. Βάλαμε τους αντιπάλους πολύ νωρίς στο μπόνους και δεν μπορούσαμε να παίξουμε την άμυνα που θέλαμε.

Βάλανε κάποια τρίποντα στο τέλος των 24″ ή με ταμπλό όπως ένα του Βιλντόζα. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Όπου και να παίζει ο Ολυμπιακός, έχουμε τους οπαδούς μας μαζί».

Για τη σκηνή που είχε πιάσει το κεφάλι του από την πίεση: «Πριν από αυτό το σημείο κάναμε δύο λάθη με τα οποία είχα εκνευριστεί. Ήταν ένα πολύ πιεστικό παιχνίδι, βεβαίως και η άμυνα της Βίρτους ήταν πολύ επιθετική. Ο Γουόκαπ είχε βγει πολύ νωρίς με 5 φάουλ. Έτσι έπρεπε να παίξουμε με ασυνήθιστες συνθέσεις. Αλλά όλα καλά, καταφέραμε να κερδίσουμε και είμαστε χαρούμενοι».