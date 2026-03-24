Γιώργος Μπαρτζώκας: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του προπονητή του Ολυμπιακού με τη σύζυγό του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν συνηθίζει να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις με τη σύζυγό του, διατηρώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει στον ερυθρόλευκο πάγκο, σπάνια απασχολεί με την προσωπική του ζωή. Πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι έδειχνε ευδιάθετο και χαλαρό, απολαμβάνοντας τον περίπατό του μακριά από τα γήπεδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η σύζυγός του έχουν μία κόρη, με τον Έλληνα προπονητή να φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του, παρά το βαρύ πρόγραμμα που έχει με τον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες ώρες, ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται στην Ισπανία με την ομάδα, αφού το βράδυ της Τρίτης (21:30), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια για την Euroleague.