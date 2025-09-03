Γιώργος Σιγάλας: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προσαρμοστεί καλύτερα από ποτέ στην Εθνική μπάσκετ»

Ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Σιγάλας μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για την παρουσία της Εθνικής μπάσκετ στο Eurobasket, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς και την διοργάνωση μέχρι στιγμής.

Ο Σιγάλας τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη καλύτερη κατάσταση από ποτέ με τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ, καθώς έχει προσαρμοστεί πλήρως στις οδηγίες και το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας θέλησε να μοιραστεί τα σημεία που θα κρίνουν το παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς, το οποίο είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη (4/9/25, 21:30), αλλά και τα όσα πρέπει να βελτιώσει η «γαλανόλευκη» σε σχέση με την πρόσφατη ήττα από την Βοσνία.

Τα λόγια του

Για την εικόνα της Εθνικής έως τώρα:

«Η ομάδα ήξερα από την αρχή ότι έχει ένα κρίσιμο αγώνα στην πρεμιέρα με την Ιταλία και στο φινάλε με την Ισπανία. Από εκεί και πέρα, όταν είναι πλήρης έχει δείξει ότι παίζει καλά, πρέπει να δούμε αν θα γίνει αυτό. Έχουν προσαρμόσει τον Γιάννη καλύτερα από ποτέ, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μία ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης είναι σε πολύ κατάσταση και αυτό βοηθάει τους υπόλοιπους. Τα παιδιά σίγουρα θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Η Ισπανία δεν είναι το φόβητρο όπως ξέραμε με το ρόστερ της και τον τρόπο παιχνιδιού τους. Έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στους ψηλούς πιθανότατα, έχουν περισσότερα κορμιά. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά έχουν δείξει ότι μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Δεν νομίζω πως σκέφτονται κάτι άλλο, δεν είναι στην φιλοσοφία του Σπανούλη. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, κρίσιμο και για τις δύο ομάδες.

Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στον άλλον όμιλο για την φάση στα νοκ άουτ. Σε αυτό το Eurobasket έχουν γίνει διάφορα, ξεκινώντας από τους τραυματισμούς και κάποιες ομάδες έχουν ρίξει τους ρυθμούς τους και έχασαν ως φαβορί. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στο πλαίσιο ότι κατεβαίνουμε σε ένα παιχνίδι και πρέπει να το κερδίσουμε».

Για τον αγώνα με την Ισπανία:

«Το κίνητρο αυτή την στιγμή στην Ελλάδα έχει να κάνει με το ότι ο Γιάννης δεν πρέπει να ταλαιπωρείται συνεχώς με παιχνίδια που δεν είναι σοβαρά, τον θέλουμε στα σοβαρά ματς και για αυτό ξεκουράστηκε. Δεν γνωρίζω πόσο ανησυχητική είναι η περίπτωση του Λαρεντζάκη, ελπίζω να είναι περαστικό. Θεωρώ ότι όταν δεν υπάρχει άγχος για την νίκη, μπορείς να δοκιμάσεις παίκτες, συστήματα και να δώσεις περισσότερα λεπτά σε παίκτες που ίσως στο μέλλον πρέπει να χρησιμοποιήσεις.

Χρειάστηκε ο Σαμοντούροβ για παράδειγμα να παίξει 15 λεπτά, βοηθάει αυτό γενικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς η ομάδα θα πάει παραπέρα και όχι πώς θα πάρουν περισσότερο χρόνο. Αυτό συμβαίνει στους συλλόγους και όχι στην Εθνική. Η σκέψη όλων είναι πώς θα κατέβουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παίξουν όσα έχουν σχεδιάσει.

Η Ισπανία είναι αθλητική ομάδα, οι ηγέτες της δεν έχουν τόση μεγάλη εμπειρία, είναι όμως ταλαντούχα ομάδα. Χθες δεν απέδωσαν σε ένα δεκάλεπτο όμως. Θα δούμε κάποια πράγματα στο βίντεο και θα πάμε έτοιμοι. Την Εθνική μας ομάδα όταν την κατευθύνεις κάπως βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται, θα είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για την αμυντική πτώση της Ελλάδας απέναντι στην Βοσνία και τί πρέπει να βελτιώσει

«Σε μία σειρά παιχνιδιών, κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό το μπλακ άουτ, όλες οι ομάδες το έπαθαν. Το θέμα είναι πόσο θα σε επηρεάσει για το μέλλον. Εμείς στην επόμενη φάση έχουμε περάσει. Δεν νομίζω πως σκέφτονται όλοι ποιον θα αντιμετωπίσουν, είναι νωρίς ακόμα. Θεωρώ ότι έπρεπε κάπως να γίνει κάτι αντίστοιχο. Από την δική μου άποψη, είδαμε ότι ήρθαν καλά αποτελέσματα και με μεγάλη διαφορά.

Εγώ θεωρώ ότι θα το παλέψουν τον αγώνα αύριο. Εάν παίξουν οι Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης σίγουρα δεν θα είναι η Ελλάδα όπως έπαιξε με την Βοσνία. Ακόμα και αν δεν νικήσει, θα έχει συνέχεια».

Για τον κορεσμό των παικτών από τους πολλαπλούς αγώνες: «Δεν είναι εύκολο και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, η περίοδος που γίνεται το τουρνουά, θα έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας τους. Εμείς παλαιότερα είχαμε 1-2 μέρες ρεπό όταν τελειώναμε τις υποχρεώσεις με την Εθνική, στον Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη όχι, πηγαίναμε κατευθείαν. Τώρα δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Οι παίκτες θέλουν να ενσωματωθούν στις ομάδες τους.

Εμένα αυτό που με έχει στεναχωρήσει είναι οι τραυματισμοί που θα κρατήσουν είτε για μικρό είτε για μεγάλο διάστημα. Μπορούμε να λέμε ότι ήρθαν από ατυχίες, αλλά υπάρχει και η σωματική κούραση όπως και η νοητική κούραση. Οι παίκτες έχουν εμπειρία, γνωρίζουν. Το κυριότερο έχει να κάνει με την χρονική περίοδο που διεξάγεται το τουρνουά. Εμείς τελειώναμε τις υποχρεώσεις μας με την Εθνική και είχαμε 3 ημέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας για παράδειγμα. Δεν ενσωματωνόμασταν μετέπειτα.

Το ότι λείπει ο Καντζούρης και ο Μαρκοϊσβίλι από την φάση των ομίλων επειδή είναι στην Μονακό, είναι σημαντικό γιατί έχεις θέσει υπεύθυνους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Είναι απόφαση δική τους και είναι πιο συνεργάσιμο. Για αυτό και υπάρχουν μεγάλα τεχνικά επιτελεία».

Για την φάση των νοκ άουτ:

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι η ενσωμάτωση του Γιάννη. Δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αυτό φαινόταν στο παρελθόν. Αυτό δυναμώνει και την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς και να τα δώσουν όλα. Παίζουν πολύ όμορφα σε άμυνα και επίθεση, παίζουν ομαδικά και βγάζουν ενέργεια και αυτοπεποίθηση και το δείχνουν. Εάν επαναληφθεί αυτό θα έχουμε συνέχεια».

Για την πίεση των χρόνων χωρίς μετάλλιο:

«Στις δηλώσεις μου λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πίεση και αρνητική κριτική, τουλάχιστον από τους ανθρώπους του μπάσκετ όσον αφορά την Εθνική ομάδα. Η Εθνική ομάδα πάει να παίξει ένα τουρνουά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με όλες τις επιλογές που έχει ο προπονητής. Δεν ορίζει αυτή την στιγμή στο 100% τον τρόπο του ελληνικού μπάσκετ, δεν υπάρχει τόση σύνδεση. Υπάρχουν σε τόσες εθνικές ομάδες νατουραλιζέ χωρίς λόγο, γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένο το μπάσκετ.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε και να επιβραβεύουμε την προσπάθεια αυτή. Για εμάς τους ανθρώπους του μπάσκετ είναι όμορφο να παρακολουθείς παιχνίδια. Υπάρχει μία ευκολία να σχολιάζεις πλέον στα social media. Αυτό που έχει γίνει στο γήπεδο μου αρέσει και φέρνει αποτελέσματα με ωραίο τρόπο. Εάν αυτό συνεχιζόταν, κανείς δεν θα μπορούσε να πει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που θέλουν να νιώσουν ξεχωριστοί και σημαντικοί για μία στιγμή και σχολιάζουν με τις ελευθερίες που υπάρχουν.

Δεχόμουν πάντοτε την κριτική, όχι όμως τα κακοπροαίρετα σχόλια. Δεν χρειάζεται να μας επηρεάζουν και να τους παρακολουθούμε. Εάν όντως κάτι δεν είναι καλό, πρέπει να το πούμε ώστε κάποιος να το δει και να το διορθώσει».

Για την προετοιμασία στον Ηρακλή:

«Θα παίξουμε έναν φιλικό αγώνα με τον Βίκο Ιωαννίνων το Σάββατο. Δουλεύουμε πολύ καλά στο γήπεδο. Είμαι ευχαριστημένος από τις επιλογές παικτών με βάση το μπάτζετ και τις επενδύσεις στον Ηρακλή από τους ανθρώπους του. Έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα ώστε να είναι συνεπής στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και η εικόνα του Ηρακλή να μείνει ίδια. Όταν έρθετε στο Ιβανώφειο θα δείτε τί εννοώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ξεκαθάρισμα που έγινε των παλαιών “βαρών”, έγινε σε λίγους μήνες αυτό.

Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν καλοί παίκτες και θα ανέβει το επίπεδο. Ξέρουμε ποια είναι η δυναμικότητα μας με βάση το οικονομικό πλάνο. Οι φίλαθλοι θα το ευχαριστηθούν. Θεωρώ ότι κάναμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Συνεχίζουμε μεθοδικά και βήμα βήμα. Κάτι μπορούμε να δείξουμε και εμείς. Δεν θέλω να κρύβομαι, στόχος του Ηρακλή είναι η εδραίωση στην πρώτη κατηγορία και να αποφύγει το οποιοδήποτε κακό “μονοπάτι”, αυτή είναι η πραγματικότητα».