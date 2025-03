Γιώργος Βαγιαννίδης: Αγγλικό δημοσίευμα βάζει τη Φούλαμ στους «μνηστήρες» για τον μπακ του Παναθηναϊκού

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από ευρωπαϊκά κλαμπ με τις φετινές εμφανίσεις του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα “footballinsider247.com”, η Φούλαμ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Έλληνα μπακ, μαζί με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, οι Λονδρέζοι της Φούλαμ -που έχουν τον Μάρκο Σίλβα στην άκρη του πάγκου τους- ήθελαν από τον Ιανουάριο να αποκτήσουν Γιώργο Βαγιαννίδη και αναμένεται να κάνουν σχετική κίνηση το καλοκαίρι -όταν λήγει το συμβόλαιο του Κένι Τέτε- με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να είναι πρώτος στη λίστα.

Ωστόσο, στο κόλπο είναι και η Σπόρτινγκ, που αναμένεται να κάνει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα διεθνή. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για τον Γιώργο Βαγιαννίδη έκαναν πρόταση τον Ιανουάριο οι Άγιαξ, Ζενίτ και Μποταφόγκο, που εισέπραξαν όμως αρνητική απάντηση.

“Η Φούλαμ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας καταδιώκουν τον αμυντικό του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Γεώργιο Βαγιαννίδη, σύμφωνα με πηγές που αποκάλυψε το Football Insider.

Η Φούλαμ ήθελε να αποκτήσει έναν νέο δεξιό μπακ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου – και σκοπεύει να ενισχυθεί το καλοκαίρι, με τον 23χρονο Βαγιαννίδη να βρίσκεται στη λίστα των στόχων της.

