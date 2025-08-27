Γιώργος Βαγιαννίδης: «Σπίτι μου ο Παναθηναϊκός, όνειρό μου να παίξω στο Champions League»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε για την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, τον λόγο που επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό «13» αλλά και τις συμβουλές που πήρε από τον Ρουί Βιτόρια για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς η μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ κόστισε 13 εκατομμύρια ευρώ, με τον διεθνή μπακ να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project των «λιονταριών».

Στο πλαίσιο αυτό ο «Βάγια» μίλησε στο «BetanoMag» όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την προσαρμογή του στην Λισαβόνα, την συμμετοχή του συλλόγου στο Champions League, αλλά και την υποδοχή που είχε από τους νέους του συμπαίκτες.

Tα λόγια του Βαγιαννίδη

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για αυτή την πρόκληση;

«Από την πρώτη μέρα που ήρθα ήξερα ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι στη Stoiximan Super League και γι’ αυτό έκανα αυτό το βήμα· για να εξελιχθώ προσωπικά, να πετύχω περισσότερους στόχους ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Οι πρώτες μέρες είναι πολύ απαιτητικές, όπως περίμενα, αλλά και πολύ καλές».

Πώς έζησες αυτή τη μεταγραφή;

«Την πρώτη φορά που άκουσα για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ ήταν τον Ιανουάριο. Με τον καιρό κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον ήταν σοβαρό και, για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούσα να έρθω. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο βήμα για μένα. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Το κλίμα στη Λισαβόνα μοιάζει αρκετά με αυτό της Αθήνας. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός. Απολαμβάνω τις πρώτες μου μέρες ως ποδοσφαιριστής εδώ. Ο τρόπος ζωής μου είναι πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ».

Πώς ήταν η υποδοχή;

«Οι συμπαίκτες με δέχτηκαν πολύ καλά στα αποδυτήρια, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική, οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ καλοί άνθρωποι, με σπουδαίες προσωπικότητες».

Μίλησες με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο που επίσης έπαιξε στη Σπόρτινγκ;

«Ναι, μιλήσαμε πολλές φορές. Είμαστε φίλοι από παιδιά. Μιλήσαμε πολύ και ήδη ήξερα πολλά για τη Σπόρτινγκ. Μόλις έμαθα για το ενδιαφέρον, μιλήσαμε ακόμη περισσότερο. Μου έδωσε συμβουλές για την πόλη, τον τρόπο ζωής, την ομάδα…».

Αυτά που σου είπε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;

«Σχεδόν όλα. Είχε μια καλή εμπειρία εδώ, ενός ή δύο ετών. Ήξερα ήδη αρκετά πράγματα και με βοήθησε να είναι πιο εύκολη η μετάβασή μου».

Σε θεωρούσαν τον καλύτερο δεξιό μπακ στην Ελλάδα. Είσαι έτοιμος να κερδίσεις και τον πορτογαλικό Τύπο;

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Ένα-δύο χρόνια πριν ίσως έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά καλός για να παίξω στον Παναθηναϊκό, τώρα λένε κάτι διαφορετικό. Φυσικά είναι τιμή να αναφέρουν το όνομά σου θετικά, αλλά δεν δίνω σημασία· ξέρω ότι αυτά έρχονται και φεύγουν. Πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, και τα αποτελέσματα θα έρθουν».

Έχεις δουλέψει με τον Ρούι Βιτόρια. Τι σου είπε για τη Σπόρτινγκ και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο;

«Μιλήσαμε λίγο τις τελευταίες μέρες, όταν όλα είχαν πια επιβεβαιωθεί. Μου είπε ότι η Λίγκα είναι πολύ ανταγωνιστική, περισσότερο από την ελληνική, οι ομάδες έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Μου έδωσε κάποιες συμβουλές για το Πρωτάθλημα, για την ομάδα που ξέρει καλά, καθώς ήταν αντίπαλος της Σπόρτινγκ για πολλά χρόνια. Και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία».

Το να παίξεις στο Champions League θα είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου;

«Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που έχω από παιδί είναι να παίξω στο Champions League. Δεν το κατάφερα με τον Παναθηναϊκό. Φτάσαμε πολύ κοντά αλλά χάσαμε από τη Μπράγκα. Ανυπομονώ να πετύχω αυτό το όνειρο. Ήταν επίσης ένας από τους λόγους που διάλεξα τη Σπόρτινγκ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν τουλάχιστον μία φορά σε αυτή τη διοργάνωση, ακόμη και για πολλά χρόνια. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, φυσικά».

Είναι η τρίτη σου εμπειρία στο εξωτερικό, μετά την Ίντερ στην Ιταλία και τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο. Τι κρατάς από αυτές τις εμπειρίες που μπορείς να εφαρμόσεις στη Σπόρτινγκ;

«Υπήρχαν πράγματα που δεν πήγαν καλά, αλλά έμαθα. Έχω τώρα περισσότερη εμπειρία για να περάσω δύσκολες στιγμές. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι όπως τις άλλες. Είμαι πιο έτοιμος να βρίσκομαι μακριά από τη χώρα μου. Αυτή η επιλογή θα πάει καλύτερα, το ελπίζω. Το περιβάλλον εδώ είναι πολύ καλύτερο. Έχω περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα μου ώστε να είμαι προετοιμασμένος».

Ήσουν πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Σου στοίχισε πολύ να φύγεις;

«Φυσικά, ήταν ο σύλλογος όπου μεγάλωσα. Ήταν το σπίτι μου, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, αλλά ήταν η ώρα να προχωρήσω, να κάνω ένα βήμα στην καριέρα μου, να βελτιωθώ, και η Σπόρτινγκ ήταν η καλύτερη επιλογή».

Γιατί διάλεξες το νούμερο 13;

«Είναι ένας αριθμός που μου αρέσει πολύ από τότε που ήμουν παιδί».