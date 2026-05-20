Τσιτσιπάς – Τιέν 0-2: Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στους «16» της Γενεύης

Στο τάι μπρέικ κρίθηκαν και τα δύο σετ της αναμέτρησης με τον Αμερικανό να βγαίνει νικητής
Ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Μαδρίτης/ REUTERS/Isabel Infantes
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 7-6) από τον Λέρνερ Τιέν και έμεινε εκτός από το τουρνουά της Γενεύης και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Roland Garros.

Στο πρώτο σετ του αγώνα ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ καλά κάνοντας μπρέικ στο σερβίς του Τιέν, όμως ο Αμερικανός απάντησε άμεσα και έπειτα οι δύο τους πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το τάι μπρεικ, στο οποίο ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να επιβληθεί, με αποτέλεσμα να χάσει 7-4 για να γίνει το 1-0 στο παιχνίδι.

Οι ρόλοι αντιστράφηκαν στο δεύτερο σετ. Ο Τιέν έκανε πρώτος μπρέικ και ο Τσιτσιπάς είχε άμεση απάντηση για να κριθούν όλα και πάλι στο τάιμ μπρέικ με το νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάστασης να «καθαρίζει» εύκολα με 7-2 για να πάρει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

