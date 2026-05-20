Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026/27: «Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά»

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026/27, με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, Κώστα Καραπαπά να ανακοινώνει μεταξύ άλλων την συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα στον Ιούνιο.

Ο Κώστας Καραπαπάς ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τη νέα σεζόν και έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα που έλεγαν για μετακόμιση στο ΟΑΚΑ για να ξεκινήσει η ανακαίνιση του φαληρικού γηπέδου.

Στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι φίλοι της ομάδας θα ανανεώσουν τα διαρκείας τους ή θα τα αγοράσουν για πρώτη φορά με τις τιμές να είναι ίδιες με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Δείτε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη σεζόν 2026-27.