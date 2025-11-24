Γιουνάιτεντ – Εβερτον 0-1: «Σφαλιάρα» από δέκα παίκτες, με τρομερό γκολ του Ντιούσμπερι-Χολ και επεμβάσεις του Πίκφορντ

Η Έβερτον πανηγύρισε μια τεράστια νίκη στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1), στο ματς που ολοκλήρωσε την 12η αγωνιστική της Premier League. Μια αναμέτρηση που τα είχε… όλα. Γκολάρα, μεγάλες επεμβάσεις, ακόμα και μια απίστευτη αποβολή, με παίκτη των φιλοξενούμενων να χαστουκίζει συμπαίκτη και να αποβάλλεται!

Ο Ντέιβιντ Μόγες νίκησε για πρώτη φορά την παλιά του ομάδα μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» και είδε την Έβερτον να πιάνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους 18 βαθμούς. Η αναμέτρηση “στιγματίστηκε” από την αδιανόητη αποβολή του Ίντρισα Γκουέι, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα στο 13′, αφού χαστούκισε τον συμπαίκτη του, Τζέικ Ο’Μπράιαν, αφήνοντας έτσι τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες, σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το “σοκ”, η Έβερτον βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Στο 29′ ο Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ και έστειλε την μπάλα στο “Γ” της εστίας της ομάδας του Αμορίμ για το 0-1!

Το ματς εξελίχθηκε στη συνέχεια σε “μονομαχία” της Γιουνάιτεντ με τον Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο Άγγλος τερματοφύλακας… κατέβασε ρολά σε προσπάθειες των γηπεδούχων, στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο “διπλό” της Έβερτον.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 22/11

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

(37′ Nέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

(69′ πέν. Τάβερνιερ, 81′ Ουνάλ – 11′, 35′ Γουίλσον)

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

(71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ – 29′ πέν. Τιάγκο)

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

(84′ Χιμένες)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

(33′ Μουρίγιο, 46′ Σαβόνα, 78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

(63′ Μουνιός, 69′ Πίνο)

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(63′, 70′ Μπαρνς – 68′ Ντίας)

Κυριακή 23/11

Λιντς – Άστον Βίλα 1-2

(8′ Ενμέτσα – 48′, 75′ Ρότζερς)

Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1

(36′ Τροσάρ, 41′, 46′, 76′ Έζε – 55′ Ριτσάρλισον)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 0-1

(29′ Ντιούσμπερι-Χολ)