Ο Γκουέι έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Αδιανόητη αποβολή για παίκτη της Έβερτον στο “Ολντ Τράφορντ”
ΦΩΤΟ reuters
Απίθανο σκηνικό στο 13′ του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για την 12η αγωνιστική της Premier League με τον Ίντρισα Γκουέι να βλέπει την απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήνει τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες, επειδή έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του.

Μετά από ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες προς την εστία της Έβερτον, ο Τζέικ Ο’Μπράιαν πήγε πάνω στον Ίντρισα Γκουέι και του ζήτησε τα ρέστα, επειδή δεν τον μάρκαρε.

Τα “αίματα” άναψαν, αφού οι δυο παίκτες στην Έβερτον αλληλοσπρώχθηκαν, με τον Γκουέι να δίνει τελικά σφαλιάρα στον 24χρονο Ιρλανό αμυντικό.

Ο Πίκφορντ μπήκε στη μέση αλλά δεν κατάφερε να προλάβει τα χειρότερα. Ο διαιτητής είχε δει το απίστευτο σκηνικό και απέβαλε τον Γκουέι.

Ο πορτιέρε της Έβερτον προσπάθησε μάταια να συγκρατήσει τον Γκουέι, την ώρα που ο 36χρονος Σενεγαλέζος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια του “Ολντ Τράφορντ”.

