Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε… πλάκα στη «συμπολίτισσα» Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ» και τη νίκησε μόνο με 2-0, στην αναμέτρηση που άνοιξε την «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.
Γιουνάιτεντ – Σίτι 2-0 τελικό: Άνετη νίκη των γηπεδούχων στο ντέρμπι του Μάντσεστερ
Υπήρξε οφσάιντ στον παίκτη που έδωσε την ασίστ στον σκόρερ
Λίγο πριν τις καθυστερήσεις το ματς
Η προβολή του Ντρόγκου στο 2-0 της Γιουνάιτεντ
Φωτογραφία από το πρώτο γκολ της Γιουνάιτεντ
Εκτός παιχνιδιού ο Χάαλαντ που σήμερα έκανε... ελάχιστα
Ο Κούνχα έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, η άμυνα της Σίτι ήταν απούσα και ο Ντόργκου -με πλασέ από το κεντρο της αντίπαλης περιοχής- νίκησε τον Ντοναρούμα
Έφυγε άουτ η μπάλα σε διαγώνιο σουτ του Ντιαλό
Ο Ντοναρούμα έδιωκε και την προβολή του Μπεμό, μετά από σέντρα του Μπρούνο Φερνάντες
Σουτ του Ντιαλό από την δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής, ο Ντοναρούμα έδιωξε αλλά η μπάλα δεν έφυγε μακριά. ο Κασεμίρο πήρε την μπάλα, π΄λασαρε από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Ιτλαός πορτιέρε έδιωξε σε κόρνερ με απίστευτη επέμβαση
Δεν βγήκε ευκαιρία για τους "πολίτες" από την εκτέλεση κόρνερ
Σωτήριο τάκλιν του μαρτίνες στο σουτ που ΄ρκανε ο Χάαλαντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή των γηπεοδύχω και θέση δεξιά - Κόρνερ για την Σίτι
Έξω οι Φόντεν και Αλέιν
Επιστρέφουν οι ομάδες στιν αγωνιστικό χώρο - ο Χάαλαντ συνεχίζει κανονικά
Με παρόμοιο τρόπο σκόραρε η Γιουνάιτεντ -μετά από κάθετη και πέρασμα του τερματοφύλακα- αλλά και τα δυο γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ
Ο Χάαλαντ αποχώρησε για τα αποδυτήρια, κουτσαίνοντας
ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ με τον Φερνάντες που ακυρώθηκε ως οφσάιντ του σκόρερ
Πλασέ του Σεμένιο από τα όρια της μεγάλη περιχής της Γιουνάιτεντ, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λάμενς
Ο Φόντεν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ακέ πήρε την κεφαλιά και ο Λάμενς έδιωξε
Υπάρχει έλεγχος VAR
ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ με τον Αμάντ Ντιαλό που ακυρώθηκε για οφσάιντ
ο Ντοκού ξέφυγε από τον αντίπαλό του, αλλά το σουτ που έπιασε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με το δεξί πόδι, βρήκε σε σώματα
κακή κεφαλιά του Μπεμό μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Σίτι και υπό πίεση
Ο Μπρουνο Φερνάντες έκανε την μπαλιά από δεξιά, ο Ντοργκού υποδέχθηκε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Σίτι από θέση αριστερά, έπιασε το σουτ αλλά ο Ντοναρούμα έδιωξε
Μετά από σέντρα, ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ
Έγινε έλεγχος από το VAR για το φάουλ που έκανε στον Ντοκού, για πιθανή κόκκινη, αλλά η κάρτα παρέμεινε κίτριν
Στα χέρια του Ντοναρούμα η μπάλα από το αδύναμο σουτ του Μεϊνού
Ο Ντοναρούμε έτρεξε και έδιωξε με τα πόδια ένα κακό γύρισμα της άμυνάς του
Εκτέλεση κόρνερ, ο Μαγκουάιρ έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι -μέσα από τη μικρή περιοχή- και έστει΄λε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι
Έχει μπει επιθετικά στο ματς η Γιουνάιτεντ
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι «πολίτες» είχαν επικρατήσει εύκολα με 3-0, με σκόρερ τους Χάαλαντ (2 γκολ) και Φόντεν
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για το 198ο ντέρμπι του Μάντσεστερ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνεζ, Σο, Κασεμίρο, Μπρούνο Φερνάντες, Μέινου, Ντοργκού, Ντιαλό, Μπεμό.
Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Άκε, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ
Εφόσον τα καταφέρει, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θα αυξήσει την πίεση για νίκη στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά και θα μεταβεί με... άριστη ψυχολογία στον εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης (20.01.2026) με την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία για τη league phase του Champions League
Οι «πολίτες» θέλουν να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ
Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή και θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας στο πρωτάθλημα
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη «συμπολίτισσα» Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», σε ένα κλασικό αγγλικό ντέρμπι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γιουνάιτεντ – Σίτι για την 22η αγωνιστική της Premier League
