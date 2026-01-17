Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Γιουνάιτεντ – Σίτι 2-0 τελικό: Άνετη νίκη των γηπεδούχων στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Η «μονομαχία» των δύο μεγαλύτερων ομάδων του Μάντσεστερ ήταν ένας... περίπατος των 'κόκκινων διαβόλων"
ΦΩΤΟ REUTERS
Premier League
22η αγωνιστική
2 - 0
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ REUTERS/Phil Noble

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε… πλάκα στη «συμπολίτισσα» Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ» και τη νίκησε μόνο με 2-0, στην αναμέτρηση που άνοιξε την «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League.

16:25 | 17.01.2026
16:24 | 17.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τη Γιουνάιτεντ επί της Σίτι με 2-0
16:24 | 17.01.2026

Υπήρξε οφσάιντ στον παίκτη που έδωσε την ασίστ στον σκόρερ

16:20 | 17.01.2026
ΔΕΝ μετράει το γκολ, μένει το 2-0, υπήρξε οφσάιντ
16:20 | 17.01.2026
90+2'
ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ, 3-0
16:18 | 17.01.2026
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
16:17 | 17.01.2026
90'
ΔΟΚΑΡΙ για την Γιουνάιτεντ με τον Ντιαλό
16:13 | 17.01.2026

Λίγο πριν τις καθυστερήσεις το ματς

16:13 | 17.01.2026

Η προβολή του Ντρόγκου στο 2-0 της Γιουνάιτεντ

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 Manchester United's Patrick Dorgu scores their second goal
16:08 | 17.01.2026

Φωτογραφία από το πρώτο γκολ της Γιουνάιτεντ

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 Manchester United's Bryan Mbeumo scores their first goal
16:07 | 17.01.2026
80'
Τριπλή αλλαγή για την Σίτι

Εκτός παιχνιδιού ο Χάαλαντ που σήμερα έκανε... ελάχιστα

16:03 | 17.01.2026
76'
ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ, 2-0

Ο Κούνχα έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, η άμυνα της Σίτι ήταν απούσα και ο Ντόργκου -με πλασέ από το κεντρο της αντίπαλης περιοχής- νίκησε τον Ντοναρούμα

15:56 | 17.01.2026
75'
Κίτρινη κάρτα στον Λιούις
15:55 | 17.01.2026
68'

Έφυγε άουτ η μπάλα σε διαγώνιο σουτ του Ντιαλό

15:51 | 17.01.2026
65'
ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ, 1-0 με τον Μπεμό

Φοβερή αντεπίθεση από τους γηπεδούχους, με τον Μπεμό να παίρνει την ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες, να κάνει όμορφο τελείωμα και να δίνει προβάδισμα στους «Κόκκινους Διάβολους»

15:48 | 17.01.2026
63'
Μεγάλη στιγμή για την Σίτι

Ο Ντοναρούμα έδιωκε και την προβολή του Μπεμό, μετά από σέντρα του Μπρούνο Φερνάντες

15:42 | 17.01.2026
57'
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Γιουνάιτεντ

Σουτ του Ντιαλό από την δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής, ο Ντοναρούμα έδιωξε αλλά η μπάλα δεν έφυγε μακριά. ο Κασεμίρο πήρε την μπάλα, π΄λασαρε από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Ιτλαός πορτιέρε έδιωξε σε κόρνερ με απίστευτη επέμβαση

15:42 | 17.01.2026

Δεν βγήκε ευκαιρία για τους "πολίτες" από την εκτέλεση κόρνερ

15:36 | 17.01.2026
54'

Σωτήριο τάκλιν του μαρτίνες στο σουτ που ΄ρκανε ο Χάαλαντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή των γηπεοδύχω και θέση δεξιά - Κόρνερ για την Σίτι

15:35 | 17.01.2026
48'
Κίτρινη κάρτα στον Οράιλι
15:33 | 17.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
15:32 | 17.01.2026
Τσέρκι και Οράιλι μπαίνουν στο ματς για την Σίτι

Έξω οι Φόντεν και Αλέιν

15:21 | 17.01.2026

Επιστρέφουν οι ομάδες στιν αγωνιστικό χώρο - ο Χάαλαντ συνεχίζει κανονικά

15:20 | 17.01.2026

Με παρόμοιο τρόπο σκόραρε η Γιουνάιτεντ -μετά από κάθετη και πέρασμα του τερματοφύλακα- αλλά και τα δυο γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ

15:20 | 17.01.2026
Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes in action with Manchester City's Gianluigi Donnarumma before scoring a goal that is later disallowed
15:19 | 17.01.2026
Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 Manchester United's Amad Diallo in action with Manchester City's Gianluigi Donnarumma before scoring a goal that is later disallowed
15:18 | 17.01.2026

Ο Χάαλαντ αποχώρησε για τα αποδυτήρια, κουτσαίνοντας

15:17 | 17.01.2026
Ημίχρονο στο ντέρμπι
15:12 | 17.01.2026
45+1'
Κίτρινη κάρτα στον Ρόδρι
15:10 | 17.01.2026
41'

ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ με τον Φερνάντες που ακυρώθηκε ως οφσάιντ του σκόρερ

15:09 | 17.01.2026
38'
Νέα καλή στιγμή για την Σίτι

Πλασέ του Σεμένιο από τα όρια της μεγάλη περιχής της Γιουνάιτεντ, η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λάμενς

15:05 | 17.01.2026
37'
Πρώτη καλή στιγμή για την Σίτι στο ματς

Ο Φόντεν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ακέ πήρε την κεφαλιά και ο Λάμενς έδιωξε

15:04 | 17.01.2026
Σωστά ακυρώθηκε το γκολ, παραμένει το 0-0
15:03 | 17.01.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR

15:01 | 17.01.2026
33'

ΓΚΟΛ για την Γιουνάιτεντ με τον Αμάντ Ντιαλό που ακυρώθηκε για οφσάιντ

15:00 | 17.01.2026
31'

ο Ντοκού ξέφυγε από τον αντίπαλό του, αλλά το σουτ που έπιασε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με το δεξί πόδι, βρήκε σε σώματα

14:59 | 17.01.2026
28'

κακή κεφαλιά του Μπεμό μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Σίτι και υπό πίεση

14:47 | 17.01.2026
22'
Μεγάλη επέμβαση του Ντοναρούμα

Ο Μπρουνο Φερνάντες έκανε την μπαλιά από δεξιά, ο Ντοργκού υποδέχθηκε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Σίτι από θέση αριστερά, έπιασε το σουτ αλλά ο Ντοναρούμα έδιωξε

14:45 | 17.01.2026
17'
Κίτρινη κάρτα στον Σο
14:42 | 17.01.2026
15'

Μετά από σέντρα, ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ

14:41 | 17.01.2026

Έγινε έλεγχος από το VAR για το φάουλ που έκανε στον Ντοκού, για πιθανή κόκκινη, αλλά η κάρτα παρέμεινε κίτριν

14:37 | 17.01.2026
11'
Κίτρινη κάρτα στον Νταλότ
14:37 | 17.01.2026
7'

Στα χέρια του Ντοναρούμα η μπάλα από το αδύναμο σουτ του Μεϊνού

14:34 | 17.01.2026
6'

Ο Ντοναρούμε έτρεξε και έδιωξε με τα πόδια ένα κακό γύρισμα της άμυνάς του

14:33 | 17.01.2026
3'
ΔΟΚΑΡΙ για την Γιουνάιτεντ

Εκτέλεση κόρνερ, ο Μαγκουάιρ έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι -μέσα από τη μικρή περιοχή- και έστει΄λε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι

14:32 | 17.01.2026
3'

Έχει μπει επιθετικά στο ματς η Γιουνάιτεντ

14:30 | 17.01.2026

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι «πολίτες» είχαν επικρατήσει εύκολα με 3-0, με σκόρερ τους Χάαλαντ (2 γκολ) και Φόντεν

14:26 | 17.01.2026
"Σέντρα" στο ντέρμπι του Μάντσεστερ
14:19 | 17.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για το 198ο ντέρμπι του Μάντσεστερ

14:19 | 17.01.2026

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνεζ, Σο, Κασεμίρο, Μπρούνο Φερνάντες, Μέινου, Ντοργκού, Ντιαλό, Μπεμό.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Άκε, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ

14:19 | 17.01.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων...
14:18 | 17.01.2026
14:17 | 17.01.2026

Εφόσον τα καταφέρει, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θα αυξήσει την πίεση για νίκη στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά και θα μεταβεί με... άριστη ψυχολογία στον εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης (20.01.2026) με την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία για τη league phase του Champions League

14:17 | 17.01.2026

Οι «πολίτες» θέλουν να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ

14:17 | 17.01.2026

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή και θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας στο πρωτάθλημα

14:16 | 17.01.2026
Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - January 17, 2026 General view as a man sells Manchester United and Manchester City scarfs outside the stadium before the match
14:15 | 17.01.2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη «συμπολίτισσα» Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», σε ένα κλασικό αγγλικό ντέρμπι

14:15 | 17.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Γιουνάιτεντ – Σίτι για την 22η αγωνιστική της Premier League

14:15 | 17.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
