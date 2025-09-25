Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός live για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League

43'

Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Γιουνγκ Μπόις!

Συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Φάσναχτ να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά