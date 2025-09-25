Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός live για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Αθλητικά

Στην Ελβετία η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase
Οι παίκτες της Γιουνγκ Μπόις πανηγυρίζουν τη μείωση του σκορ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Europa League
Πρώτη αγωνιστική
1 - 3
Πρώτο ημίχρονο
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να αφήσει πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα στη Super League και να ξεκινήσει με το… δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

22:41 | 25.09.2025
43'
Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Γιουνγκ Μπόις!

Συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Φάσναχτ να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά

22:40 | 25.09.2025
41'

Ο Τετέ πήρε μία δύσκολη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα πολύ άουτ

22:38 | 25.09.2025
40'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Γιουνγκ Μπόις!

Ο Μάλες πλάσαρε άουτ από κοντά στο δεύτερο δοκάρι του Παναθηναϊκού, μετά από σέντρα από αριστερά

22:36 | 25.09.2025
36'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Γιουνγκ Μπόις!

Ο Μοντέιρο πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, μπροστά από την εστία του Παναθηναϊκού, αλλά υπήρχε και χέρι στην αρχή της φάσης, που λογικά θα δινόταν μέσω VAR αν υπήρχε γκολ.

22:35 | 25.09.2025
Το γκολ που μείωσε το σκορ για τη Γιουνγκ Μπόις!
22:35 | 25.09.2025

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του φαίνεται να έχει υποχωρήσει στο γήπεδο, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις

22:33 | 25.09.2025

Το γκολ της Γιουνγκ Μπόις έχει δώσει... ενέργεια στην ελβετική ομάδα, για να πιέσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου

22:32 | 25.09.2025
Και το γκολ της Γιουνγκ Μπόις που δεν μέτρησε νωρίτερα
22:32 | 25.09.2025
Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού!
22:27 | 25.09.2025
Τα δύο πρώτα γκολ του Παναθηναϊκού!
22:25 | 25.09.2025
25'

Τραγική ενέργεια του Λαφόν, με τον Γιάνκο να σκοράρει με ένα αδύναμο σουτ από πλάγια θέση, για τη μείωση του σκορ από τη Γιουνγκ Μπόις σε 3-1

22:24 | 25.09.2025
Γκολ για την Γιουνγκ Μπόις!
22:19 | 25.09.2025
20'

Από μακρινό σουτ του Μπακασέτα, ο Κέλερ απέκρουσε με δυσκολία και ο Ζαρουρί πήρε το "ριμπάουντ" για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο του Παναθηναϊκού στο ματς

22:16 | 25.09.2025
Τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:15 | 25.09.2025
16'
Δεν μέτρησε γκολ της Γιουνγκ Μπόις, αφού υπήρχε καθαρό οφσάιντ στην αρχή της φάσης!
22:14 | 25.09.2025
14'

Από εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, η μπάλα έφθασε στον Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι κι αυτός σούταρρε κάτω από τα πόδια του Κέλερ για το 2-0 του Παναθηναϊκού στο ματς.

22:13 | 25.09.2025
Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:09 | 25.09.2025
10'

Ο Σφιντέρσκι με δύσκολη προβολή ψηλά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από... τσαφ του Τετέ, σε προσπάθεια για σουτ στην περιοχή.

22:08 | 25.09.2025
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:07 | 25.09.2025
7'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Κεφαλιά του Σφιντέρσκι από κοντά, η μπάλα άουτ

22:06 | 25.09.2025
6'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Γιουνγκ Μπόις!

Ο Τουμπά έκανε λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαφόν νίκησε τον Μάλες στο τετ-α-τετ

22:03 | 25.09.2025
5'

Κακό σουτ του Ρενάτο Σάντσες έξω από την περιοχή

22:02 | 25.09.2025
2'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Κώτσιρας έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σφιντέρσκι πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά η μπάλα κόντραρε και δεν κατέληξε στα δίχτυα

22:00 | 25.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:56 | 25.09.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Βέρνη

21:55 | 25.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 25.09.2025
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην Ελβετία
21:51 | 25.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ρικάρντο ντε Μπούργος από την Ισπανία

21:50 | 25.09.2025
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Ταμπόρδα, Φικάι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Γιουνγκ Μπόις: Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Κόρντοβα, Κόλεϊ, Πεχ, Τσιμπά, Λάουπερ, Ραβέλοσον, Μαμπουά.

21:48 | 25.09.2025
Η ενδεκάδα της Γιουνγκ Μπόις

Κέλερ, Γιάνκο, Ζούκρου, Μπενίτο, Χάτζαμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρο, Μπεντιά, Φάσναχτ

21:47 | 25.09.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας, Σιώπης, Σάντσες, Τετέ, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι

21:47 | 25.09.2025

Ο Κόντης έκανε ντεμπούτο κόντρα στον Ολυμπιακό και στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι κατέβασε ενδεκάδα με πολλές αλλαγές κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

21:43 | 25.09.2025

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Super League, που τον "βύθισε" στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα μέσω Ευρώπης, έχοντας πλέον στον πάγκο του ως προπονητή τον Χρήστο Κόντη

21:42 | 25.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού στο Europa League, με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις

21:42 | 25.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
