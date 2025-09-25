Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός live για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να αφήσει πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα στη Super League και να ξεκινήσει με το… δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Φάσναχτ να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά
Ο Τετέ πήρε μία δύσκολη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα πολύ άουτ
Ο Μάλες πλάσαρε άουτ από κοντά στο δεύτερο δοκάρι του Παναθηναϊκού, μετά από σέντρα από αριστερά
Ο Μοντέιρο πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, μπροστά από την εστία του Παναθηναϊκού, αλλά υπήρχε και χέρι στην αρχή της φάσης, που λογικά θα δινόταν μέσω VAR αν υπήρχε γκολ.
Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του φαίνεται να έχει υποχωρήσει στο γήπεδο, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις
Το γκολ της Γιουνγκ Μπόις έχει δώσει... ενέργεια στην ελβετική ομάδα, για να πιέσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου
Τραγική ενέργεια του Λαφόν, με τον Γιάνκο να σκοράρει με ένα αδύναμο σουτ από πλάγια θέση, για τη μείωση του σκορ από τη Γιουνγκ Μπόις σε 3-1
Από μακρινό σουτ του Μπακασέτα, ο Κέλερ απέκρουσε με δυσκολία και ο Ζαρουρί πήρε το "ριμπάουντ" για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο του Παναθηναϊκού στο ματς
Από εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, η μπάλα έφθασε στον Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι κι αυτός σούταρρε κάτω από τα πόδια του Κέλερ για το 2-0 του Παναθηναϊκού στο ματς.
Ο Σφιντέρσκι με δύσκολη προβολή ψηλά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από... τσαφ του Τετέ, σε προσπάθεια για σουτ στην περιοχή.
Κεφαλιά του Σφιντέρσκι από κοντά, η μπάλα άουτ
Ο Τουμπά έκανε λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαφόν νίκησε τον Μάλες στο τετ-α-τετ
Κακό σουτ του Ρενάτο Σάντσες έξω από την περιοχή
Ο Κώτσιρας έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σφιντέρσκι πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά η μπάλα κόντραρε και δεν κατέληξε στα δίχτυα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Βέρνη
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ρικάρντο ντε Μπούργος από την Ισπανία
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Ταμπόρδα, Φικάι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.
Γιουνγκ Μπόις: Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Κόρντοβα, Κόλεϊ, Πεχ, Τσιμπά, Λάουπερ, Ραβέλοσον, Μαμπουά.
Κέλερ, Γιάνκο, Ζούκρου, Μπενίτο, Χάτζαμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρο, Μπεντιά, Φάσναχτ
Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας, Σιώπης, Σάντσες, Τετέ, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι
Ο Κόντης έκανε ντεμπούτο κόντρα στον Ολυμπιακό και στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι κατέβασε ενδεκάδα με πολλές αλλαγές κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Super League, που τον "βύθισε" στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα μέσω Ευρώπης, έχοντας πλέον στον πάγκο του ως προπονητή τον Χρήστο Κόντη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού στο Europa League, με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις
