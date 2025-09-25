Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις (25/09/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει ενδεκάδα με πολλές αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Super League.

Ο υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού, επέλεξε να ξεκουράσει πολλούς από τους θεωρητικά βασικούς και στην ενδεκάδα με την Γιουνγκ Μπόις θα βρεθούν μεταξύ άλλων, ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και ο Ζαρουρί στις θέσεις των εξτρέμ.

Πιο συγκεκριμένα, η ενδεκάδα του “τριφυλλιού” στην Ελβετία θα είναι η εξής: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας, Σιώπης, Σάντσες, Τετέ, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι.

Για τη Γιουνγκ Μπόις, η ενδεκάδα αποτελείται από τους εξής: Κέλερ, Γιάνκο, Ζούκρου, Μπενίτο, Χάτζαμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρο, Μπεντιά, Φάσναχτ