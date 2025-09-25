Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9/2025).

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά τόσο από την Cosmote TV όσο και από τον ΑΝΤ1.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9/2025)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – Μπραν UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου UEFA Europa League

20:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

22:00 Novasports 2HD Τορίνο – Πίζα Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ουτρέχτη – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάλτσμπουργκ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρέιντζερς – Γκενκ UEFA Europa League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Οβιέδο – Μπαρτσελόνα La Liga