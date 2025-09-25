Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9/2025).
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά τόσο από την Cosmote TV όσο και από τον ΑΝΤ1.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9/2025)
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – Μπραν UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου UEFA Europa League
20:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Έλτσε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
22:00 Novasports 2HD Τορίνο – Πίζα Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ουτρέχτη – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάλτσμπουργκ – Πόρτο UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Θέλτα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρέιντζερς – Γκενκ UEFA Europa League
22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
22:30 Novasports Prime Οβιέδο – Μπαρτσελόνα La Liga