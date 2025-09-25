Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Το τριφύλλι κάνει πρεμιέρα στο Europa League στην Ελβετία

Η ώρα της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League έφτασε. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία με στόχο ένα μεγάλο διπλό που θα έχει αγωνιστικά και ψυχολογικά οφέλη.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται απόψε το βράδυ (25/9, 22:00, CosmoteSports 2HD, ΑΝΤ1, Live από το NewsIt.gr) στη μάχη της League Phase του Europa League, με αφετηρία το «Stadion Wankdorf» της Βέρνης και τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ψάχνει ένα μεγάλο διπλό, το πρώτο ευρωπαϊκό του μετά το 2-0 επί των Δε Νιου Σέιντς πριν από 10 μήνες (Δεκέμβριος 2024) στην Αγγλία, προκειμένου να βρει ξανά τη χαμένη αυτοπεποίθησή του και να κάνει ένα αγωνιστικό restart.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, καθώς ο Χρήστος Κόντης ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ροτέισον για να βγει το βαρύ πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν οι Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ταμπόρδα και Ζαρουρί.

Εκτός έχει μείνει μόνο ο «λαβωμένος» Φακούντο Πελίστρι, που έχει μείνει στην Αθήνα και συνεχίζει το πρόγραμμά του, ενώ δεν ταξίδεψαν στη Βέρνη και οι Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης (οι τρεις τελευταίοι είναι μέλη της List B).

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι, Ντέσερς.