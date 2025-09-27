Αθλητικά

Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1: Στραβοπάτημα για τη «Γηραιά Κυρία» στο Τορίνο

Απώλεια βαθμών για την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ
Γιουβέντους-Αταλάντα
Μονομαχία στην αναμέτρηση Γιουβέντους-Αταλάντα/ REUTERS/Jennifer Lorenzini

Εντός έδρας γκέλα για τη Γιουβέντους ενάντια στην Αταλάντα με 1-1 και σημαντική απώλεια βαθμών στη μάχη του τίτλου, μετά την 5η αγωνιστική της Serie A. Σουλεμανά και Καμπάλ τα τέρματα της αναμέτρησης.

Η Αταλάντα σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να «παγώσει» το Τορίνο. Ο Σουλεμανά με ωραία ενέργεια νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Ο Καμπάλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 78′ για τη Γιουβέντους και έδωσε ελπίδες στην ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ. Ο Ντε Ρουν στο 80′ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την Αταλάντα με δέκα παίκτες μέχρι το φινάλε.

Η Γιουβέντους έφτασε τους 11 βαθμούς στη Serie A και είναι στη 2η θέση, ενώ η Αταλάντα είναι 5η με 9 βαθμούς.

