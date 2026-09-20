Γιουβέντους – Αταλάντα 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τη «γηραιά κυρία» στη Serie A

Η Γιουβέντους κέρδισε 2-0 την Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της Serie A και επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα από τη Σασουόλο.

Ο Κονσεϊσάο άνοιξε το σκορ στο 28′ και έδωσε το προβάδισμα στη Γιουβέντους στο Τορίνο ενάντια στην Αταλάντα. Ο Μπρέμερ, μετά από ασίστ του Ζεργκρόβα στο 77′ «καθάρισε» το τρίποντο της ομάδας του με κεφαλιά νικώντας την αντίπαλη άμυνα.

Η «γηραιά κυρία» έφτασε τους 10 βαθμούς στη Serie A και είναι ισόβαθμη με την Φροζινόνε και την Κόμο στην 5η θέση. Η Αταλάντα είναι μόλις στη 12η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με 6 βαθμούς, μετά από 5 αγώνες.