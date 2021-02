Γιουβέντους – Ίντερ: «Χαμός» μεταξύ Κόντε και Ανιέλι, χειρονομία και βρισίδι (video)

Ένα… θερμό επεισόδιο με χειρονομία και «γαλλικά» είχαμε ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, και τον πρώην παίκτη – προπονητή της «βέρκια σινιόρα» και νυν προπονητή της Ίντερ, Αντόνιο Κόντε.

Η Γιουβέντους έφερε 0-0 με την Ίντερ στο Τορίνο και –έχοντας επικρατήσει στο Μιλάνο με 2-1- και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Η αναμέτρηση είχε ένταση, αρκετά νεύρα και… ανέδειξε την κόντρα του Αντόνιο Κόντε με τον Αντρέα Ανιέλι. Η κάμερα έπιασε τον νυν προπονητής της Ίντερ και πρώην παίκτης – τεχνικό της Γιουβέντους να κάνει τη χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο, προς την εξέδρα των επισήμων, τη στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.

Η λήξη του αγώνας όμως βρήκε την Γιουβέντους με το «εισιτήριο» για τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας στο χέρι και τον Ανιέλι να «σκυλοβρίζει» τον Κόντε. Η κάμερα έπιασε τον ισχυρό άνδρα της «Γηραιάς Κυρίας» να φωνάζει «άντε γαμ@@@@, μίλα τώρα μαλ@@@», κοιτώντας προς την πλευρά του προπονητή της Ίντερ.

Apparently, Agnelli told Conte “shut up you jerk” after the game 😭 #JuveInterpic.twitter.com/g4J8WF8e9M