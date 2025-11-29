Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1: Ο Γιλντίζ «υπέγραψε» την ανατροπή της «βέκια σινιόρα» στη Serie A

Με… κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ (2-3) για το Champions League, η Γιουβέντους προσπέρασε -έστω και δύσκολα- το εμπόδιο της Κάλιαρι στη Serie A, επικρατώντας 2-1 μέσα στο Τορίνο.

Το συγκρότημα από τη Σαρδηνία προηγήθηκε στο 26′ με τον Εσπόζιτο, αλλά ο Γιλντίζ “απάντησε” με δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, για να διαμορφώσει το 2-1 υπέρ της Γιουβέντους.

Η νίκη αυτή, διατηρεί τη “βέκια σινιόρα” ζωντανή, στη “μάχη” της Ευρώπης αλλά και του τίτλου μετά από 13 αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έφτασε τους 23 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -1 από την 6η Κόμο.