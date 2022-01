Η Γιουβέντους έκανε επική ανατροπή και νίκησε μέσα στην έδρα της Ρόμα, αλλά ο Μάσιμο Αλέγκρι έχασε έναν από τους καλύτερούς του παίκτες, με τον Φεντερίκο Κιέζα να έχει υποστεί ρήξη χιαστών.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον τραυματισμό του διεθνούς επιθετικού, ο οποίος και θα χρειαστεί πια να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Κιέζα αποχώρησε εμφανώς απογοητευμένος από το ιατρικό κέντρο της Γιουβέντους, η οποία με τη σειρά της καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ίσως και με μία νέα μετεγγραφή.

Video on Juventus’ Federico #Chiesa.



Can see left knee ripple as he’s turning with knee dropping inwards. Potentially indicates an ACL rupture especially within context of other reports that he has a knee ligament sprain. Awaiting examination & imaging results pic.twitter.com/ewJ2kXud07