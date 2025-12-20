Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Πήρε το ντέρμπι και «άγγιξε» την 4άδα της Serie A η «γηραιά κυρία»

Η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 τη Ρόμα στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστική της Serie A και έβαλε “φωτιά” στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά της από τους Ρωμαίους στον ένα βαθμό.

Ο Κονσεϊσάο στο 44′ άνοιξε το σκορ για τη Γιουβέντους στο πρώτο ημίχρονο και ο Οπέντα “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του στο 70′, αφού παρά τη μείωση του σκορ από τον Μπαλντάτσι λίγο μετά, η Ρόμα δεν κατάφερε να βρει ένα δικό της δεύτερο γκολ για να αποφύγει την ήττα στο Τορίνο.

Η “γηραιά κυρία” έφθασε έτσι τους 29 βαθμούς και “άγγιξε” την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στη Serie A, όπου η Ρόμα είναι στην 4η θέση με +1 και η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή με 33 βαθμούς και ματς λιγότερο.

Η “μάχη” στην Ιταλία παραμένει πάντως απόλυτα ανοιχτή λίγο πριν το 2026.