Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Πήρε το ντέρμπι και «άγγιξε» την 4άδα της Serie A η «γηραιά κυρία»

Μείωσε τη διαφορά της από τη Ρόμα στην 4η θέση, σε έναν βαθμό
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν νίκη της ομάδας τους
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν νίκη της ομάδας τους / REUTERS / Alberto Lingria

Η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 τη Ρόμα στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστική της Serie A και έβαλε “φωτιά” στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά της από τους Ρωμαίους στον ένα βαθμό.

Ο Κονσεϊσάο στο 44′ άνοιξε το σκορ για τη Γιουβέντους στο πρώτο ημίχρονο και ο Οπέντα “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του στο 70′, αφού παρά τη μείωση του σκορ από τον Μπαλντάτσι λίγο μετά, η Ρόμα δεν κατάφερε να βρει ένα δικό της δεύτερο γκολ για να αποφύγει την ήττα στο Τορίνο.

Η “γηραιά κυρία” έφθασε έτσι τους 29 βαθμούς και “άγγιξε” την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στη Serie A, όπου η Ρόμα είναι στην 4η θέση με +1 και η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή με 33 βαθμούς και ματς λιγότερο.

Η “μάχη” στην Ιταλία παραμένει πάντως απόλυτα ανοιχτή λίγο πριν το 2026.

