Γιοβάνοβιτς για τα πρώτα ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ: Να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά

Η Εθνική ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα (01.09.2025), ξεκινώντας την προετοιμασία της για τα δυο πρώτα ματς στα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα προσπαθήσουν να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τα δύο πρώτα ματς στο “Γ. Καραϊσκάκης” με την Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου με τη Δανία στις 9 του μήνα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως στόχος στην Εθνική ποδοσφαίρου είναι η καλή εκκίνηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ετοιμότητα των παικτών, ενώ μίλησε και για την στήριξη που έχει η γαλανόλευκη από τους φίλους της.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε…

Για τα δύο πρώτα ματς κι αν υπάρχει προβληματισμός για την ετοιμότητα των παικτών, αφού είναι αρχή της σεζόν: «Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτά τα προκριματικά και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι νέα πρόκληση για μας και θα χρειαστεί μία μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε.

Είναι λογικό να έχουμε προβληματισμούς για την κατάσταση των παικτών και τον βαθμό ετοιμότητας, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα μίας σεζόν. Έχουμε δύο ματς στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να ξεκινήσουμε καλά. Θα χρειαστεί πολλή προσοχή κι αυτοσυγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε».

Για τον κόσμο: «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μεγάλη παρουσία φιλάθλων σε όλα τα ματς. Και στο Nations League και στα φιλικά. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και στα δύο πρώτα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους και τη διάθεση να μας βοηθήσουν κι ελπίζω να είναι από τα όμορφα βράδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα».

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης στάθηκε άτυχος λίγο πριν τις υποχρεώσεις του με την Εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο τραυματισμός που αποκόμισε στο πιο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga, η θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τελικά θα τον κρατήσει εκτός στα προσεχή παιχνίδια με τις Λευκορωσία και Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πορευτεί για τα ματς της 5ης και της 8ης του μηνός με τους Τσιμίκα και Κυριακόπουλο για το αριστερό άκρο της άμυνας.