Γιοβάνοβιτς μετά το Ελλάδα – Δανία: «Σήμερα τα κάναμε όλα λάθος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την βαριά ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου από την Δανία (0-3) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό να στέκεται στα πολλά λάθη καθ΄όλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο με βάση την εικόνα των δυο ομάδων, ενώ τόνισε πως τον προβλημάτισε η είσοδος της ομάδας του στον αγώνα και η νευρικότητα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του.

Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά στην αναμέτρηση όλα πήγαν λάθος.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Ήτανε ένα αποτέλεσμα απολύτως δίκαιο βάσει της εικόνας. Δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, είτε τι κάναμε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή. Δεν μπορέσαμε να τοποθετηθούμε σωστά στο γήπεδο, να κάνουμε σωστές επιθέσεις. Αφήσαμε χώρους στον αντίπαλο και το εκμεταλλεύτηκε. Το παιχνίδι άρχισε και τελείωσε με τον ίδιο τρόπο».

Για το εάν θα άλλαζε κάτι:

«Βαρύ για μας το αποτέλεσμα και κακή εικόνα, εικόνα που δεν την είχαμε μέχρι τώρα σε αυτές τις διοργανώσεις, Μπορούμε να μάθουμε αρκετά, όμως το θέμα είναι να βρούμε τον λόγο που είχαμε τόση νευρικότητα και πολλά λάθη. Δεν ήμασταν καθόλου στο γήπεδο, δεν είχαμε οργάνωση. Με προβληματίζει ο τρόπος που μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι και το ότι δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα».

Για το τι πιστεύει πως έφταιξε:

«Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όπως θα έπρεπε. Γίνανε πάρα πολλά λάθη και σε χώρους που συνήθως δεν κάνουμε λάθη. Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να έχει την κατοχή μπάλας, να είναι οργανωμένη. Σήμερα τα κάναμε όλα λάθος. Ενδεχομένως και εγώ έκανα κάποια λάθη, γιατί η εικόνα δεν ήταν αυτή που έχουμε συνηθίσει».

Yπενθυμίζεται πως η Εθνική ομάδα μετά την σπουδαία νίκη της απέναντι στη Λευκορωσία με 5-1, ηττήθηκε με 3-0 εντός έδρας από τη Δανία και πλέον μετά από δυο αγώνες βρίσκεται στην 3η θέση στου 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ, στο -1 από Δανία και Σκωτία.