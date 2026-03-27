Γιοβάνοβιτς μετά το Ελλάδα – Παραγουάη: «Ήμασταν αργοί στη μεταφορά και αρκετά μονότονοι»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε άσχημη εμφάνιση κόντρα στην Παραγουάη και γνώρισε την ήττα με 1-0 στην πρώτη της φιλική αναμέτρηση μέσα στο 2026, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να σημειώνει την κακή εικόνα της ομάδας του.

Ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, στάθηκε επίσης στον τρόπο παιχνιδιού που δεν ταίριαζε στην ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά και στη χρησιμοποίηση του Ανδρέα Τετέι σε θέση πλάγιου επιθετικού, στο φιλικό ματς με την Παραγουάη.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

Για το τι δεν του άρεσε: “Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο, παίζουμε με ομάδες που έχουν τους παίκτες που φτιάχνουν στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, είναι αν βελτιώνεται ο τρόπος παιχνιδιού μας, όπως και οι αδυναμίες μας. Άρα, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ το ταλέντο, όσο η αντίληψη των καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν στο παιχνίδι.

Στο σημερινό παιχνίδι δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού αυτός που θα μας έδινε μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση ή τρόπο να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο σε σημεία που είναι καλοί για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί στη μεταφορά και αρκετά μονότονοι, όσον αφορά το κομμάτι της αλλαγής κατεύθυνσης στην επίθεση. Χάναμε χρόνο, δίναμε άνεση στον αντίπαλο να αμυνθεί, δεν βρίσκαμε τις επιλογές των παικτών στα σημεία που θα ήταν οι ίδιοι πιο επικίνδυνοι”.

Για τον Τετέι και τη θέση του: “Θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια βάσει κάποιων στοιχεία. Ο Τετέι είναι ένας καλός επιθετικός, έχει παίξει και στα άκρα.

Θα ήθελα να δω τον ίδιο πιθανόν και στις δύο θέσεις. Η μία θέση είναι αυτή που αγωνίστηκε σήμερα για μισή ώρα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε είναι να τον δούμε σε μία θέση που δεν αγωνίζεται, το έκανε στο παρελθόν και να δούμε αν μπορεί να μας δώσει κάποιες επιλογές”.