Γιόβανοβιτς πριν το Ελλάδα – Λευκορωσία: «Όλοι θέλουμε να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου ξεκινάει το ταξίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ, αντιμετωπίζοντας τη Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09/2025, 21:30, ALPHA) στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τόνισε ότι η γαλανόλευκη μπορεί με βάση τη δουλειά και την εικόνα που έχει να πετύχει τον στόχο της, όμως πρέπει να δει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Παράλληλα, εξέφρασε τον διακαή πόθο όλων των μελών της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την επιστροφή σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τον αγωνιστικό ρυθμό: “Είναι ικανοποίηση μεγάλη να δουλεύω με τα παιδιά αυτά. Είναι μια πολύ καλή παρέα και τα προβλήματα ξεπερνιώνται εύκολα. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας περίεργος μήνας γιατί είμαστε στην αρχή της νέας σεζόν. Σαν προπονητής της Εθνική έχω τη δική μου έννοια ως προς την ομάδα. Υπάρχουν διάφορα θέματα τη διαφορά του καλοκαιριού που πρέπει να ασχοληθείς.

Προετοιμασίες, μεταγραφές και άλλα θέματα που μπορούν να απασχολούν τους προπονητές. Είναι ένα γκρουπ που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις προκλήσεις που έχει μπροστά του. Ακούσατε και τις απαντήσεις του Τάσου και βλέπετε με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Αν υπάρχουν κάποια μικρο-θέματα θα τα ξεπεράσουμε μαζί”.

Για το αν θα επιλέξει την ενδεκάδα με τη Λευκορωσία, έχοντας στο μυαλό του και τη Δανία: “Πιστέψτε με όχι. Μέχρι τώρα το μόνο παιχνίδι που ενδεχομένως σκεφτόμουν το επόμενο παιχνίδι, ήταν αυτά με την Σκωτία. Σε όλα τα άλλα έχω την ίδια σκέψη. Πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό.

Έχουμε αρκετούς παίκτες με αρκετά επίσημα παιχνίδια που είναι σε νορμάλ κατάσταση. Η δύναμη του γκρουπ μπορεί να παρασύρει και κάποιους παίκτες που δεν έχουν ρυθμό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και μετά το ματς θα σκεφτούμε τη Δανία“.

Για το αν τον προβληματίζει κάτι με τη Λευκορωσία: “Είναι μια ομάδα που στην προηγούμενη διοργάνωση ήταν στη League C. Δύσκολα κερδίζει, δύσκολα χάνει, παίζει στο κλειστό σκορ. Ξέρει να παίζει, αλλά μπορεί και να αμύνεται χαμηλά. Όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας είναι αρκετά μεγάλος, έχουν πολλά παιχνίδια σε σχέση με εμάς.

Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με υπομονή για να κερδίσουμε. Κάθε αρχή είναι δύσκολη, όμως ο στόχος παραμένει ίδιος. Πρέπει να παίξουμε με σεβασμό στον αντίπαλο και σοβαρότητα που πρέπει να δείξουμε“.

Για το αν πονοκεφαλιάζει η επιλογή της ενδεκάδας λόγω των πολλών επιλογών που έχει: “Πολύ. Προβληματίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά. Από τότε που ξεκίνησα με την ομάδα και έβλεπα την εξέλιξή της και τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες, είτε οι βασικοί είτε οι αλλαγές. Έχω πονοκεφάλους, ευχάριστους μεν. Δεν μπορώ να εκφράσω παράπονο για κανέναν.

Οι συζητήσεις που κάνουμε και το επίπεδό τους, είναι πολύ υψηλά. Χαίρονται που είναι εδώ, χαίρονται για τους στόχους που έχουμε θέσει. Χαίρομαι που θα τους δω μετά από μεγάλο διάστημα, αλλά όταν ξεκινάει η προετοιμασία αρχίζει ο πονοκέφαλος“.

Για το πόσο σημαντικό είναι να μένουν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη, ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν: “Μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα, πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε και βοήθησε κι αυτό. Δεν είναι εύκολο και για τους ίδιους όταν έρχονται και μπορεί να μην παίζουν να υπάρχει στεναχώρια.

Αυτό είναι κάτι προσωρινό και απόλυτα φυσιολογικό. Δουλεύουμε όλη με καλή διάθεση και με πολύ καλή διαδικασία. Ελπίζω αυτό το πράγμα να διατηρηθεί και στη διαδικασία που είχαμε μπροστά μας“.

Για το τι έχει αλλάξει σε σχέση με την αρχή της περιόδου του στην Εθνική: “Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις του κόσμου απέναντί μας και εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας. Η παρουσία μας στα προηγούμενα παιχνίδια που προβιβαστήκαμε στη League A του Nations League. Δώσαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια κι αυτό άλλαξε. Έχουμε δώσει μεγάλες υποσχέσεις, έχουν δημιουργηθεί δικαίως μεγάλες προσδοκίες για την Εθνική. Είμαστε σε ένα καλό σημείο και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι”.

Για το αν αντιλαμβάνεται με τους ίδιους αυτή τη σπίθα για την πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση: “Νομίζω ότι σαν ομάδα εδώ και ένα χρόνο παίζουμε με έναν φυσιολογικό τρόπο. Δεν υπήρχε γενιά που να μην ήθελε να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Όλοι μας, εσείς, ο κόσμος όλοι. Το θέμα είναι οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί. Είναι μεγάλη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με πέρυσι στο Nations League. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, οι προσδοκίες είναι μεγάλοι.

Είναι σημαντικό και για τους ίδιους τους παίκτες να αγωνιστούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν έγινε ξαφνικά τώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημεία για εμένα είναι η σταθερότητα που έχει μια μάδα στα παιχνίδια της. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για στόχους και πιθανότητες, όμως πρέπει να παίξουμε σωστά. Μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα με βάση τη δουλειά που έχουμε κάνει.

Έχουμε καλή διάθεση αλλά οι λεπτομέρειες είναι στη διαδικασία αυτών των μηνών για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πορεία μας“.