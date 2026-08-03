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Γήπεδο Παναθηναϊκού: Η εντυπωσιακή εξέλιξη των έργων στο νέο «σπίτι» των πρασίνων στον Βοτανικό

Video που “ανέβηκε” στο youtube εμφανίζει την υπάρχουσα εικόνα στο υπό κατασκευή γήπεδο των “πρασίνων”
Γήπεδο Παναθηναϊκού: Η εντυπωσιακή εξέλιξη των έργων στο νέο «σπίτι» των πρασίνων στον Βοτανικό
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Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται στο “φως” με την τεράστια εξέλιξη που υπάρχει στο υπό κατασκευή γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στον Βοτανικό.

Το ιστορικό έργο για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού μέρα με τη μέρα πλησιάζει στην τελική του μορφή.

Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής χτίζονται καθημερινά, ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί το 50% του έργου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου ένας χρόνος μέχρι την προγραμματισμένη είσοδο του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, η ζήτηση για τις σουίτες της νέας έδρας παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, κάτι που δείχνει τη “δίψα” που υπάρχει στους φίλους της ομάδας.

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