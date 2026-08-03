Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κέρασε γύρο τους οπαδούς της Ντόρτμουντ με την ανακοίνωση της μετεγγραφής του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και με τη… βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ, με τον γερμανικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού. Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Γκενκ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βεστφαλούς και ανακοινώθηκε με έναν ευφάνταστο τρόπο.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ έκαναν τα… αποκαλυπτήρια του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέσα σε ένα γυράδικο, ονόματι “Olympia Grill”, με τον Έλληνα εξτρέμ να παραγγέλνει τη φανέλα με το νο 19, που θα φοράει στους “κιτρινόμαυρους”

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Μάλιστα, ο Καρέτσας δεν έχασε την ευκαιρία να κεράσει γύρο και άλλα ελληνικά φαγητά τους φίλους της Ντόρτμουντ, που παρευρέθηκαν στο κατάστημα για την ανακοίνωση της μετεγγραφής, αναλαμβάνοντας ρόλο σερβιτόρου!

Φυσικά, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής δεν χάλασε το χατίρι των οπαδών, για μια ομαδική φωτογραφία, με τους φίλους της Ντόρτμουντ να έχουν στα χέρια τους φανέλες με το όνομά του.

Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσαςέγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ, η οποία έβαλε 33.000.000 ευρώ στα ταμεία της, τα οποία μπορεί να αυξηθούν αρκετά σε περίπτωση επίτευξης στόχων.