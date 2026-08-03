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Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Με Σάντλερ και Τάντιτς η αποστολή των Ολλανδών για το ματς στο «Καραϊσκάκης»

Οι 22 ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί του ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, Στικ Σρούντερ
Ο Ντούσαν Τάντιτς ξεχωρίζει στα αριστερά της φωτογραφίας (gettyimages)
Ο Ντούσαν Τάντιτς ξεχωρίζει στα αριστερά της φωτογραφίας (gettyimages)
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τρίτης την Ναϊμέγκεν (04.08.2026, 21:00. Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (03.08.2026) την αποστολή της για το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό. Η Ολλανδική ομάδα ταξίδεψε για την Αθήνα, με τον Ντικ Σρούντερ να παίρνει μαζί του 22 ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής έμεινε μόνο ο νεαρός στόπερ, Γιασίν Μόσλιχ. Αντιθέτως, κανονικά ταξίδεψαν οι Φίλιπ Σάντλερ και Τόμας Ουβεγιάν που αποκόμισαν μικροτραυματισμούς από το πρόσφατο φιλικό απέναντι στη Σεβίλλη. Στις επιλογές του Σρούντερ βρέθηκε και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντούσαν Τάντιτς.

Η αποστολή της Ναϊμέγκεν:

Γκονζάλο Κρέταζ, Γιόεπ Γκενέστε, Φρικ Έντιους, Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Οουβέγιαν, Τομπίας Στορμ, Ντέβερoν Φόνβιλ, Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαροεν, Κοντάι Σάνο, Τζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ, Βίλουμ Θορ Βίλουμσον, Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμέν Μπισόφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σίρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουάισα.

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