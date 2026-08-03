Κωνσταντίνος Κουλιεράκης: Τα φιλικά της Ρόμα και οι φορές που ο Έλληνας αμυντικός θα έρθει αντιμέτωπος με παίκτες της Εθνικής

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ολοκλήρωσε μια μεγάλη μετεγγραφή από τη Βόλφσμπουργκ και αποτελεί τον νέο στόπερ της Ρόμα. Ο Έλληνας αμυντικός πέρασε τις πρώτες του ημέρες ως παίκτης των “τζιαλορόσι”, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της ομάδας.

Η Ρόμα του Γκασπερίνι βρίσκεται στην Ουαλία για την προετοιμασία της και θα δώσει ακόμη τρία φιλικά τεστ, ως τις 15/08, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μετράει αντίστροφα για το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα.

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Οι “τζιαλορόσι” θα αντιμετωπίσουν την Νιούπορτ στις 04 Αυγούστου. Στη συνέχεια, η Ρόμα θα αναμετρηθεί κόντρα στην Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα σε ματς που θα γίνει στην Αγγλία, ενώ στις 08 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ του Καρέτσα, στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ”.

Η πρεμιέρα στη Serie A για τη Ρόμα είναι προγραμματισμένη στις 24.08.2026, κόντρα στη Φιορεντίνα.