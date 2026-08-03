ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ περνά την πόρτα του χειρουργείου

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το πρωί της Δευτέρας (03.08.2026) την προετοιμασία του για την αναμέτρησης με την Άντερλεχτ (06.08.2026, 20:45), στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ιατρικό δελτίο της ομάδας και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε πως ο Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς, έπειτα από κοινή απόφαση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

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Ο Μεϊτέ θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, με τον χρόνο επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασής του. Την ίδια στιγμή, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ακολουθώντας θεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα, η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ θα συνεχιστεί με νέα πρωινή προπόνηση την Τρίτη (04.08.2026).