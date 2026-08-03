Ολυμπιακός: «Σενάριο» με επιστροφή του Γιώργου Μασούρα στη Σαουδική Αραβία

Μια σεζόν μετά από το δανεισμό του στην Αλ Καλίτζ, ο Γιώργος Μασούρας φαίνεται πως δεν θα μείνει ούτε φέτος στον Ολυμπιακό και ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή του στη Σαουδική Αραβία!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος και αποκάλυψε πως ο 32χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται κοντά στη μετακόμισή του στη NEOM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Γκαλέτι όμως δεν γίνεται ξεκάθαρο, εάν ο Έλληνας επιθετικός θα πάει στην ομάδα της Ταμπούκ με κανονική μετεγγραφή ή με τη μορφή δανεισμού. Όλα όμως δείχνουν πως ο έμπειρος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Professional League.

Την περσινή σεζόν, ο Μασούρας ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της Αλ Καλίτζ, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές με 14 γκολ και τρεις ασίστ.