Μουζακίτης για το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: «Έχουμε τεράστιο κίνητρο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χρήστος Μουζακίτης εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού, στη συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό αγώνα των Πειραιωτών με την Ναϊμέγκεν (04.08.2026, 21:00. Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD), στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χρήστος Μουζακίτης τόνισε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν τεράστιο κίνητρο, προκειμένου να φτάσουν στη League Phase του Champions League και ανέφερε πως είναι σημαντικό το γεγονός πως το πρώτο ματς των Πειραιωτών με τη Ναϊμέγκεν δίνεται εντός έδρας.

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Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπόντο/Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα πλέι οφ του Champions League, εφόσον ξεπεράσει τη Ναϊμέγκεν. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League.

Όλα όσα είπε ο Μουζακίτης:

«Περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας. Είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας και στους εαυτούς μας» ανέφερε αρχικά.

Για το γεγονός ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε προκριματικά του Champions League και εάν υπάρχουν διαφορές στην προετοιμασία: «Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε προκριματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, απλά ξεκινάς νωρίτερα προετοιμασία. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι το ίδιο, να προετοιμαστείς για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά. Έχουμε τεράστιο κίνητρο. Θέλουμε να είμαστε στο Champions League. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούν την Ναϊμέγκεν».

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Για το γεγονός ότι πέρσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Champions League: «Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς να παίζεις στο Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει ώθηση να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ελπίζω να κάνουμε φέτος τα καλύτερα παιχνίδια μας στο Champions League»

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε απέναντι σε ολλανδικές ομάδες στην προετοιμασία: «Μας βοηθάει, όπως το γεγονός ότι πέρσι δώσαμε φιλικό με την Ναϊμέγκεν. Είδαμε πως τερμάτισε τη σεζόν. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε το πρώτο επίσημο ματς στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας, να μας δώσει ώθηση».

Ποιους παίκτες γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν: «Τον Τάντιτς, ειδικά τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι τιμή και χαρά να αγωνίζομαι απέναντι σε παίκτες που παρακολουθούσα μικρός».