Ο Κρις Μπος συγκλονίζει: «Σχεδόν πέθανα και κατάφερα να επιστρέψω στη ζωή»

Ο Κρις Μπος αναγκάστηκε πριν από εννιά χρόνια να βάλει τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ, λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο δύο φορές πρωταθλητής με τους Μαϊάμι Χιτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μετά πνευμονική εμβολή που είχε υποστεί.

Εννιά χρόνια μετά, ο Κρτις Μπος αποκάλυψε πως η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο παλαίμαχος NBAer ανέφερε ότι τον περασμένο Ιανουάριο βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με σοβαρό κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας για δεύτερη φορά πνευμονική εμβολή.

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“Είχα ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο. Παραλίγο να πεθάνω και επέστρεψα στη ζωή! Δεν κάνω πλάκα. Είχα άλλη μία πνευμονική εμβολή. Ήταν τον Ιανουάριο, αυτού του έτους. Νοσηλεύτηκα για μία εβδομάδα. Αλλά τώρα λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή καθημερινά, προσέχω τον εαυτό μου και το παρακολουθώ. Δεν είχα συμπτώματα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέχω σε όλη μου τη ζωή. Νόμιζα ότι το είχα ξεπεράσει, αλλά δεν είναι έτσι”, ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Μπος.

Chris Bosh to HoopsHype: "I had an episode in January. I almost dropped dead pretty much and came back to life. I'm not joking. I had another pulmonary embolism. It was in January. I was in the hospital for a week." pic.twitter.com/cEkj5eOieB — HoopsHype (@hoopshype) August 3, 2026

Ο 44χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε στο ΝΒΑ από το 2003 μέχρι το 2017, φορώντας αρχικά τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς και στη συνέχεια αυτή των Μαϊαμι Χιτ.