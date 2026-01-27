Γκάλης για το δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι»

Ο Νίκος Γκάλης προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Facebook στην οποία αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και ο Νίκος Γκάλης προχώρησε σε ανάρτηση για να εκφράσει τη θλίψη του και να στείλει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», έφραψε ο Γκάλης στην ανάρτησή του.